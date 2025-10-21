B1 Inregistrari!
O tânăra s-a pregătit serios pentru „Apocalipsă”. Iată ce a făcut în ultimii ani

21 oct. 2025, 13:19
O tânăra s-a pregătit serios pentru „Apocalipsă”. Iată ce a făcut în ultimii ani
Cuprins
  1. Cum s-a pregătit femeia
  2. Un dolar în plus, o măsură în plus
  3. Provizii încă din pandemie

Se apropie „sfârșitul lumii”? O tânără din Statele Unite ale Americii și-a făcut provizii în caz de „Apocalipsă” și susține că acestea pot ajunge pentru cinci persoane, timp de zece ani. Iată despre ce este vorba!

Cum s-a pregătit femeia

Femeia, cunoscută drept Gubba Homestead pe rețelele sociale, s-a pregătit pentru o eventuală situație extremă.

Ea deține un teren agricol unde își cultivă propriile fructe și legume. Pregătește conserve, crește animale și inclusiv produce săpunuri și cosmetice.

Pe lângă toate acestea, deține o colecție de arme și muniție pentru autoapărare, iar casa ei este dotată cu un sistem de panouri solare și echipamente pentru filtrarea apei.

Un dolar în plus, o măsură în plus

Femeia spune că proviziile ei ar putea ține în viață o familie de cinci persoane, timp de zece ani.

„Fiecare dolar în plus merge către stocul meu și sistemele casnice – conservarea alimentelor, stocarea apei, alimentarea cu energie electrică în afara rețelei și securitatea. Majoritatea oamenilor consideră că este un lucru extrem, dar eu o văd ca pe o posibilitate de a-mi cumpăra libertatea”, a spus ea, pentru „Need To Know”, citat de Click.

Provizii încă din pandemie

Femeia din SUA a început să strângă provizii încă de pandemie. Rafturile goale ale magazinelor, din acea perioadă, au făcut-o să se îngrijoreze și să își pună semne de întrebare.

Așadar, ea a început să strângă lucrurile care ar fi necesare în cazul unei situații extreme. Și-a umplut cămara cu fructe, legume, conserve, orez și paste făinoase.

Tânăra spune că are și provizii care pot rezista până la 30 de ani: „Păstrez pastele în pungi cu absorbante de oxigen. Pot să reziste până la 20 de ani. Produsele liofilizate pot dura până la 30 de ani și pot fi la fel de proaspete ca atunci când au fost congelate”, a mărturisit Gubba.

