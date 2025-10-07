B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » De teama furtunii, românii au ieșit din casă să-și facă provizii. Ce produse și-au cumpărat

De teama furtunii, românii au ieșit din casă să-și facă provizii. Ce produse și-au cumpărat

B1.ro
07 oct. 2025, 18:51
De teama furtunii, românii au ieșit din casă să-și facă provizii. Ce produse și-au cumpărat
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a pregătit autoritățile din localitățile cu risc mare de inundații
  2. Ce provizii și-au făcut românii

Mai multe orașe din România sunt sub cod roșu de furtună. Autorităţile, mai ales din localitățile cu risc mare de inundații, sunt pregătite să răspundă prompt solicitărilor cetățenilor, iar oamenii au dat năvală în magazine pentru a-și face provizii.

Cum s-a pregătit autoritățile din localitățile cu risc mare de inundații

Încă de la primele ore, localnicii şi autorităţile din Valu lui Traian, localitate cu risc mare de inundaţii, s-au mobilizat și au pregătit 4.000 de saci de nisip. Ulterior, sacii fost transportați la locuințele persoanelor vulnerabile, care au fost ajutate să își protejeze casele de pericolele care ar putea urma în următoarele zile.

Constănţenii au primit avertizări să rămână în case, iar autorităţile au cerut ajutor din alte judeţe.

„În această perioada a codului roşu să nu îşi părăsească locuinţele decât în caz de maximă urgenţă. Să evite parcarea autoturismelor sub copaci sau lângă stâlpii de iluminat public”, a declarat Loredana Ghena, purtător de cuvânt Primaria Valu lui Traian, potrivit Observator News.

„Colegii de la ISU Suceava şi Botoşani sunt pe drum cu 2 bărci pneumatice, 16 motopompe, 14 camioane, 4 autocamioane, 2 microbuzeşi 2 utospeciale. Situaţia din teren este una dinamică”, a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

„Perioada cea mai grea va fi noaptea. Scurgerea pluvială este în condiţii bune în oraş. Am tot făcut lucrări în sensul ăsta. Am discutat cu operatorii de energia electrică să intervină acolo unde se întrerupe energia electrică”, a declarat Vergil Chițac, primarul din Constanţa.

Ce provizii și-au făcut românii

Cu doar câteva ore până la intrarea în vigoare a codului roșu de furtună, mulți oameni au plecat la magazine să-și facă provizii.

„Am luat de toate: legume, carne, fructe, de toate”, „Mă duc la magazin ca să îmi fac câteva provizii. Pâine în primul rând, biscuiţi, lactate”, au spus două persoane.

Încă de ieri, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a decis suspendarea cursurilor de miercuri, în toate unităpțile de învățământ. Codul roșu pentru Constanța intră în vigoare în seara aceasta, la ora 21:00, și expiră mâine, 8 octombrie, ora 23:00.

