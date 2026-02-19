B1 Inregistrari!
Ninsorile abundente au adus turiști numeroși în stațiunile montane. Cozile sunt uriașe la gondolă în Poiana Brașov

Ninsorile abundente au adus turiști numeroși în stațiunile montane. Cozile sunt uriașe la gondolă în Poiana Brașov

Ana Beatrice
19 feb. 2026, 14:48
  1. De ce a devenit Poiana Brașov atracția principală a iernii
  2. Cât de bune sunt condițiile de schi pe Valea Prahovei în această perioadă

Ninsorile consistente din ultimele zile au revitalizat sezonul de schi în stațiunile montane. Stratul proaspăt de zăpadă a atras din nou numeroși turiști pe pârtii. La Poiana Brașov, atmosfera este animată, iar schiorii se bucură din plin de condițiile excelente. Totuși, numărul ridicat de vizitatori a dus la aglomerație, atât pe pârtii, cât și la instalațiile de transport pe cablu.

De ce a devenit Poiana Brașov atracția principală a iernii

Stațiunea este plină ochi de turiști, de la copii veniți în vacanță, până la adulți care și-au luat liber special pentru a se bucura de zăpadă. Poiana Brașov oferă un adevărat spectacol de iarnă, cu aproape o jumătate de metru de zăpadă proaspătă și pârtii în stare excelentă.

Condițiile ideale au atras mii de oameni, iar coada la gondolă se întinde pe zeci, uneori chiar sute de metri. Cei dornici să urce pe Masivul Postăvaru așteaptă și o oră, însă răbdarea le este răsplătită din plin.

Odată ajunși în vârf, turiștii descoperă un peisaj de poveste. Zăpada a transformat totul în locul perfect pentru schi, săniuș și bulgăreală.

Cât de bune sunt condițiile de schi pe Valea Prahovei în această perioadă

Stațiunile de pe Valea Prahovei au prins din nou viață și sunt pline de turiști dornici să profite de zăpadă. Aglomerația este vizibilă peste tot, de la șoselele de acces până la parcări, restaurante și terase. Cei care ajung aici trebuie să aibă răbdare.

La Sinaia, reprezentanții domeniului schiabil avertizează că pârtiile dintre cota 2000 și 1400 sunt periculoase din cauza riscului de avalanșă. Acestea nu trebuie folosite de schiori, notează stirileprotv.ro.

În schimb, în zona alpină a Bucegilor, pe Valea Dorului și Valea Soarelui, schiorii au parte de condiții excelente. Zăpada este din belșug și ajunge, în unele locuri, chiar și la 2 metri. Peisajul și pârtiile oferă o experiență de neuitat.

