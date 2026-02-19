An de an, milioane de vizitatori din întreaga lume se îndreaptă către Franța, fascinată de orașele sale pline de rafinament, istorie și romantism. În ciuda atracțiilor din Italia, Grecia sau Spania, continuă să domine topurile mondiale ale turismului, oferind experiențe culturale, escapade urbane și vacanțe memorabile.

Record de vizitatori și venituri internaționale

Ministerul Turismului de la Paris a anunțat joi că Franța a înregistrat anul trecut 102 milioane de vizitatori internaționali, în creștere de la 100 de milioane în 2024, generând venituri record de 77,5 miliarde de euro. „Franța rămâne cea mai vizitată țară din lume”, a subliniat Ministerul, deși decalajul față de Spania, a doua cea mai vizitată țară, se reduce constant, scrie Click.

„Veniturile generate de turiștii străini în Franța au crescut cu 9% în 2025 comparativ cu 2024, ajungând la un nivel record de 77,5 miliarde de euro”, a declarat Ministerul Turismului.

Atout France, agenția de promovare turistică, contestă însă cifrele oficiale spaniole și susține că veniturile reale obținute de Spania de la vizitatorii internaționali sunt în jur de 105 miliarde de euro.

Turiști din toate colțurile lumii

Cheltuielile interne, adică ale vizitatorilor francezi, au totalizat 222 de miliarde de euro în 2025, fiind impulsionate de germani, italieni, spanioli, belgieni și olandezi. În plus, turiștii americani au crescut cu 17% în hotelurile franceze, iar vizitatorii asiatici, în special cei din China, sunt pe un trend de revenire după pandemia de Covid-19.

„Chiar dacă Franța rămâne principala destinație pentru călătorii interne, atractivitatea țării a crescut ușor pentru turiștii internaționali, mai ales în regiunea mediteraneană”, au precizat autoritățile franceze.

Perspective optimiste pentru 2026

Ministerul Turismului de la Paris anunță deja un început promițător pentru 2026, cu rezervări aeriene în creștere puternică în primul trimestru comparativ cu 2025. Piețele cu cea mai mare creștere sunt Mexicul (+19%), China (+17%) și Canada (+7%). În Europa, spaniolii au efectuat cu 8% mai multe rezervări față de aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, stațiunile de sporturi de iarnă se așteaptă la rezultate bune pentru sezonul 2025/2026, cu o ușoară creștere a ratelor de ocupare, semn că Franța rămâne o destinație preferată indiferent de sezon.

„Franța continuă să fie un magnet pentru turiști, datorită combinației perfecte între cultură, istorie și experiențe memorabile”, au concluzionat oficialii Ministerului Turismului.