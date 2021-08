Oana Geambașu, pe B1 TV, despre studiul de amploare pe care îl conduce: „Până la acest moment, știm că aproape 96% din persoanele vaccinate sunt protejate în continuare de infecția severă” (VIDEO)

Oana Geambașu, expert în politici de sănătate publică, a vorbit despre studiul european major pe care îl coordonează și care se referă la efectele pandemiei din punct de vedere socio-economic, dar și medical. Alături de echipa din Munchen, ea încearcă să înțeleagă ce înseamnă exact acel titlu de anticorpi conferiți de vaccinarea anti-COVID-19, cum se corelează ei cu protecția, dar și când a scăzut suficient de mult pentru a fi nevoie de o revaccinare.

Ce a spus Oana Geambașu, pe B1 TV, despre studiul de amploare pe care îl conduce

„Este un studiu foarte amplu care se uită la diferite categorii de populație, este un braț al studiului care studiază persoanele care au acum o infecție activă, cei care au trecut prin boală, lucrătorii din sistemul medical și populația generală. Eu lucrez în studiul care se uită la populația generală, adică oamenii la fel ca noi care sunt pur și simplu urmăriți de-a lungul timpului. Încercăm să înțelegem impactul socio-economic al pandemiei, cum a influențat viața persoanelor, apoi încercăm să înțelegem partea medicală, să înțelegem cum se dezvoltă imunitatea persoanelor care au trecut prin boală sau prin vaccin, și acesta este un studiu pe care eu l-am scris împreună cu echipa de la Munchen și pe care îl urmărim îndeaproape. Încercăm să înțelegem exact ce înseamnă acel titlu de anticorpi. Eu am făcut vaccinul și apoi am vrut să știu exact câți anticorpi am dezvoltat, dar mai departe nu știm ce înseamnă acei anticorpi, cum se corelează cu protecția, când a scăzut suficient numărul de anticorpi încât să fie necesară o revaccinare, doza a treia despre care se tot discută în acest moment și care a fost aprobată în Statele Unite pentru persoanele imunocompromise”, a explicat Oana Geambașu.

În opinia sa, vaccinarea este cea mai bună soluție pentru a evita să ajungem la spital.

„Acestea sunt lucrurile pe care încercăm să le înțelegem și să vedem câte infecții apar în rândul persoanelor vaccinate și ce tip de infecție există, dacă este o infecție asimptomatică, cu simptome medii sau simptome severe. Până la acest moment, știm că aproape 96% din persoanele vaccinate sunt protejate în continuare de infecția severă, deci pot contracta boala, pot dezvolta simptome medii, dar nu există riscul să ajungă în spital, ceea ce este esențial. Cred că este cel mai bun lucru pe care îl putem face să nu ajungem în spital, să nu umplem spitale”, a adăugat Oana Geambașu.