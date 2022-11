Oana Pellea a nimerit într-un taxi cu mesaje de îndoctrinare transmise de Ceaușescu: „Groaznic salt în timp!” (VIDEO)

Actrița Oana Pellea a povestit pe Facebook că a avut parte de un moment neplăcut după ce a nimerit într-un taxi cu mesaje transmise de Nicolae Ceaușescu.

Pellea a și filmat preț de câteva minute în mașină, pentru a reda conținutul audio în care Ceaușescu vorbea despre un asalt la adresa identității României.

O experiență… In taxi bucuresti 2022 asta seara 1 noiembrie…ma intorc de la spectacol .. Te urci in taxi si faci un salt mortal in timp…GROAZNIC!

Update. Nu asculta un post.. avea o inregistrare IN BUCLĂ! Era un taxi public… Merg foarte mult cu taxiul public…am avut pana acum experiențe foarte bune..am prieteni printre taximetristi..unul chiar pe viata… mi e ca un frate…Cristi Respect orice meserie … acord respect fiecărei persoane..dar, va recunosc, experienta aceasta nu a fost chiar plăcuta…

Am ajuns cu bine…, scrie Oana Pellea pe Facebook.