Oana Pellea reacționează după ce Carmen Uscatu a declarat public că a rugat-o pe Oana Gheorghiu să se retragă de la conducerea „Dăruiește viață”. Actrița îi reproșează cofondatoarei ONG-ului că nu a purtat o discuție în privat cu prietena și partenera sa, Oana Gheorghiu, ci a ieșit public să facă declarații, într-o perioadă dificilă pentru noul vicepremier.
Carmen Uscatu se teme că noua funcție politică a Oanei Gheorghiu ar putea afecta proiectele „Dăruiește viață”. În acest context, i-a propus colegei sale să accepte un rol onorific de președinte, dar fără drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului.
„I-am propus Oanei Gheorghiu rolul de președinte onorific, care asigură independența în fața finanțatorilor. Aștept un răspuns din partea ei. I-am transmis propunerea pentru această funcție în data de 10 noiembrie. Am aflat cu foarte puțin timp înainte de anunțul Guvernului că a fost nominalizată pentru această funcție. Eu doar am fost înștiințată”, a spus Carmen Uscatu, la Antena 3 CNN.
Ulterior, Carmen Uscatu a oferit clarificări despre declarația sa de la Antena 3, într-o postare pe rețelele de socializare. Ea afirmă că funcțiile pe care le ocupă acum Oana Gherghiu, atât în Guvern, cât și în cadrul „Dăruieșe viața” sunt incompatibile.
„Tot ce am făcut în «Dăruiește Viață» a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență.
Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le îndeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală «Dăruiește Viață» și membru în Guvernul României. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru.
Oana va fi cel mai bun Viceprim-ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. «Dăruiește Viață» trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”, a scris Carmen Uscatu pe pagina sa de Facebook.
Postarea făcută de Carmen Uscatu a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii. În timp ce unii au susținut poziția cofondatoarei „Dăruiește viață”, alții au criticat-o pentru că a ales să facă aceste discuții administrative publice. Printre cei care i-au reproșat lui Carmen Uscatu declarațiile făcute despre colega sa de organizație, Oana Gheorghiu, s-a numărat și actrița Oana Pellea.
„Draga mea…se poate rezolva în cadrul unui dialog privat. Când Oana Gheorghiu este acuzată din toate părțile…m-aș fi așteptat să iei atitudine, să depui mărturie despre prietenia voastră, despre parteneriatul minunat pe care l-ați avut și sper în continuare să-l aveți…V-am susținut pe amândouă si m-am bucurat că ne-ați demonstrat că IMPREUNĂ puteți (putem) să faceți (facem) lucruri importante. Vă rog, demonstrați-ne că a fi ÎMPREUNĂ este mai presus de interese, politică etc. Va sărut pe amândouă și am speranța că o discuție privată poate rezolva frumos tot! Mulțumesc”, a fost comentariul Oanei Pellea.