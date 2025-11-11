Oana Pellea reacționează după ce Carmen Uscatu a declarat public că a rugat-o pe Oana Gheorghiu să se retragă de la conducerea „Dăruiește viață”. Actrița îi reproșează cofondatoarei ONG-ului că nu a purtat o discuție în privat cu prietena și partenera sa, Oana Gheorghiu, ci a ieșit public să facă declarații, într-o perioadă dificilă pentru noul vicepremier.

De ce i-a cerut Carmen Uscatu vicepremierului Gheorghiu să se retragă din „Dăruiește viață”

Carmen Uscatu se teme că noua funcție politică a Oanei Gheorghiu ar putea afecta proiectele „Dăruiește viață”. În acest context, i-a propus colegei sale să accepte un rol onorific de președinte, dar fără drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului.

„I-am propus Oanei Gheorghiu rolul de președinte onorific, care asigură independența în fața finanțatorilor. Aștept un răspuns din partea ei. I-am transmis propunerea pentru această funcție în data de 10 noiembrie. Am aflat cu foarte puțin timp înainte de anunțul Guvernului că a fost nominalizată pentru această funcție. Eu doar am fost înștiințată”, a spus Carmen Uscatu, la Antena 3 CNN.

Ulterior, Carmen Uscatu a oferit clarificări despre declarația sa de la Antena 3, într-o postare pe rețelele de socializare. Ea afirmă că funcțiile pe care le ocupă acum Oana Gherghiu, atât în , cât și în cadrul „Dăruieșe viața” sunt incompatibile.

„Tot ce am făcut în «Dăruiește Viață» a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență.

Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le îndeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală «Dăruiește Viață» și membru în Guvernul României. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru.

Oana va fi cel mai bun Viceprim-ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. «Dăruiește Viață» trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”, a scris Carmen Uscatu pe pagina sa de .

Oana Pellea o critică public pe Carmen Uscatu

Postarea făcută de Carmen Uscatu a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii. În timp ce unii au susținut poziția cofondatoarei „Dăruiește viață”, alții au criticat-o pentru că a ales să facă aceste discuții administrative publice. Printre cei care i-au reproșat lui Carmen Uscatu declarațiile făcute despre colega sa de organizație, Oana Gheorghiu, s-a numărat și actrița Oana Pellea.

„Draga mea…se poate rezolva în cadrul unui dialog privat. Când Oana Gheorghiu este acuzată din toate părțile…m-aș fi așteptat să iei atitudine, să depui mărturie despre prietenia voastră, despre parteneriatul minunat pe care l-ați avut și sper în continuare să-l aveți…V-am susținut pe amândouă si m-am bucurat că ne-ați demonstrat că IMPREUNĂ puteți (putem) să faceți (facem) lucruri importante. Vă rog, demonstrați-ne că a fi ÎMPREUNĂ este mai presus de interese, politică etc. Va sărut pe amândouă și am speranța că o discuție privată poate rezolva frumos tot! Mulțumesc”, a fost comentariul Oanei Pellea.