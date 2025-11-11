Numirea Oanei Gheorghiu în guvern, pe o funcție de vicepremier vulnerabilizează asociația „Dăruiește Viață” din care face parte, încă. Este opinia cofondatoarei organizației, Carmen Uscatu.

Numirea Oanei Gheorghiu în guvern îndepărtează sponsorii

, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, nu agrează decizia colegei sale de a intra în politică și de a face parte din guvern. Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de a provocat o „vulnerabilitate” în activitatea organizației, susține aceasta. Chiar dacă s-a suspendat din funcțiile executive ale ONG-ului, și-a păstrat dreptul de vot în Adunarea Generală. Or, acest lucru nu este văzut cu ochi buni de anumiți .

„Există o vulnerabilitate foarte mare la care Asociația „Dăruiește Viață” este acum supusă tocmai datorită unei incompatibilități între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, într-o asociație non-guvernamentală, versus rolul ei în Guvernul României. E regretabil pentru noi că s-a întâmplat acest lucru și că nu am știut din timp, am aflat și noi, la fel ca opinia publică, în același moment. Ne-a luat pe nepregătite”, a declarat Carmen Uscatu, conform Hotnews.ro.

Cofondatoarea „Dăruiește Viața” a precizat că, în acest moment se lucrează la o soluție pentru a separa cele două roluri pe care le îndeplinește Oana Gheorghiu. Acela de vicepremier al guvernului, pe de-o parte, și de membru al unei cu drept de vot.

„Dar vreau să-i asigur pe toți sponsorii și pe toţi donatorii că lucrăm la un plan prin care să separăm aceste roluri ale Oanei Gheorghiu, care în acest moment are drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei «Dăruieşte Viaţă» şi are şi un rol în Guvernul României”, a precizat Carmen Uscatu.

Sponsorii se depărtează de organizație

Carmen Uscatu recunoaște că organizația trece printr-un moment dificil. Mai mulți sponsori pun întrebări legate de numirea Oanei Gheorghiu în guvern și cum va interfera aceasta cu activitarea organizației. Ea susține că organizația nu poate fi supusă acestor riscuri de imagine. Carmen Uscatu a precizat că până în prezent „Dăruiește Viața” s-a bazat pe transparență și încrederea pe care o au oamenii în proiectele lor

„Ne scriu sponsorii, ne sună pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru «Dăruiește Viață», având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment. Asociația „Dăruiește Viață” nu poate să fie supusă acestor riscuri de imagine, iar noi ne dorim foarte mult claritate. Am funcționat cu transparență până acum şi trebuie să gestionăm încrederea pe care ne-o dau oamenii ca pe un bun public”, a mai spus Carmen Uscatu.

Potrivit spuselor sale, în acest moment există semne de întrebare cu privire la continuarea colaborării cu o parte din sponsori. Parte dintre contractele de sponsorizare conțin clauze conform cărora în cadrul asociației nu funcționează membri ai guvernului,

„Sigur că oamenii ne-au dat și foarte mulți bani – aşa am reușit să investim 53 de milioane de euro în spitalul pe care l-am construit. O parte din bani, în acest moment, sunt sub semnul întrebării. Noi am semnat în trecut contracte în care am spus că nu avem membrii în guvern; sunt niște declarații pe propria răspundere și e vorba în special de companii americane, listate la bursă, și care au acest program de compliance în care nu pot să finanţeze organizații pe care le consideră incompatibile”, a mai spus Carmen Uscatu.

Numirea Oanei Gheorghiu a dus la retragerea unor donatori

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viața” a mai spus că pasul făcut de Oana Gheorghiu către politică a dus la retragerea unor donatori. Aceștia au luat această decizie chiar în ziua anunțului legat de numirea Oanei Gheorghiu în guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Au existat. A doua sau a treia zi, am trimis un newsletter către donatorii persoane fizice şi către companii. Da, au fost donatori care s-au retras în ziua anunţului, au fost şi unii care ne-au garantat că ne vor susţine în continuare. Au fost întrebări şi din partea companiilor legate de această incompatibilitate”, a mai spus cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viața”.

Pe de altă parte, chiar dacă plecarea Oanei Gheorghiu la guvern pune asociația într-o situație delicată, Carmen Uscatu consideră că aceasta a ales să facă lucruri mai bune pentru țară.