Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis pe X că întâlnirea de la Anchorage reprezintă un prim pas important pentru relansarea negocierilor privind pacea în Ucraina.

Oficialul român a vorbit despre rolul SUA, al Uniunii Europene și al României în construirea unui viitor stabil în regiune.

Contextul summitului Trump-Putin din Alaska

Poziția exprimată de Oana Țoiu

Rolul României și al Uniunii Europene

Contextul summitului Trump-Putin din Alaska

Summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurat în Anchorage, Alaska, a durat aproape trei ore și a abordat subiecte legate de conflictul din Ucraina, securitatea internațională și relațiile economice ale Rusiei.

Atmosfera a fost caracterizată drept constructivă și respectuoasă, iar în urma discuțiilor a fost lansată invitația lui Donald Trump către președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru o întâlnire oficială la Washington, pentru săptămâna viitoare.

Poziția exprimată de Oana Țoiu

Ministrul român al Afacerilor Externe a salutat inițiativa diplomatică, scriind pe X:

„Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington”

„Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii”, a scris Oana Țoiu, într-o .

Totodată, ea a subliniat că unitatea transatlantică și solidaritatea europeană sunt necesare pentru un viitor bazat pe pace și pe securitate duraiblă.

Rolul României și al Uniunii Europene

În mesajul postat de aceasta se reafirmă angajamentul țării noastre față de pacea pentru Ucraina:

„ este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii sunt esențiale”

„Uniunea Europeană are un rol puternic şi implicarea liderilor europeni a influențat deja formatul negocierilor, dar multiplele formate diferite de discuții trebuie consolidate, precum şi formatele de dialog pe flancul estic”, a concluzionat ministra.