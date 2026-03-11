Oana Țoiu s-a ales cu un denunț la DNA. Ministra de Externe este acuzată de abuz în serviciu în scandalul repatrierilor din Dubai

Un denunț la Direcția Națională Anticorupție (DNA) depus împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu, o acuză de abuz în serviciu în legătură cu modul în care ar fi fost gestionată repatrierea românilor aflați în Dubai.

Cine o acuză pe Țoiu de abuz în serviciu

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, denunțul a fost înregistrat la DNA, iar în document este solicitată și ridicarea imunității ministrului, pentru a permite verificarea dispozitivelor electronice utilizate în comunicarea instituțională.

„În disonanță cu alte păreri, apreciez că în raport de modul de organizare al MAE și al responsabilităților și prerogativele conferite de către lege Min. de Externe, fapta de care se poate face vinovată este de abuz în serviciu în forma autoratului și nu instigare la abuz in serviciu, având în vedere că toată coordonarea se face vertical de la Ministru spre consulate, conform legii.”, spune avocatul.

Potrivit avocatului, ridicarea imunității a fost cerută în denunț „ca o consecință normală a perchezitionării dispozitivelor ministrului în vederea stabilirii cu exactitate a modului de comunicare cu palierele inferioare”.

„Din spațiul public am luat cu toții la cunoștință despre situația ca la data de 28.02.2026, pe teritoriul statului Dubai, statul Iran a lansat succesiv valori majore de rachete balistice ce au vizat zone din Dubai și Abu Dhabi, inclusiv în desfășurarea de evenimente chiar și către aeroportul internațional Dubai dar și catre clădiri emblematice cum ar fi Burj Al Arab și alte structuri și infrastructuri civile și turistice.

Deși stirea s-a propagat cu un oarecare scepticism, rezultatul sau bilantul în primele zile s-a ridicat la peste 100 de răniți și 4 morși dintre care majoritatea se aflau în Dubai, astfel încât și evenimentele din zilele următoare din datele de 1 și 7 martie a.c au consolidat ideea unui conflict militar important.”, spune Cuculis, citat de .

Denunț din cauza Irinei Ponta

Avocatul argumentează că, în cazul Irinei Ponta, persoana respectivă fusese prezentă la consulatul României și, conform legii, trebuia protejată și îmbarcată în primul zbor disponibil.

Totuși, refuzul de a permite îmbarcarea ar fi fost comunicat consulului general Viorel Riceard Badea la indicația ministrului, care ar fi invocat neînregistrarea în sistemul e-consulat și o presupusă vulnerabilitate de imagine. Denunțul susține că astfel s-ar fi urmărit protejarea imaginii politice a ministrului, ceea ce constituie, potrivit avocatului, un folos necuvenit.