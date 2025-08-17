În loc să rămână într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din California, o familie americană a decis să-și vândă casa și să o ia de la capăt în Europa.

Mutarea i-a dus în nordul Spaniei, unde zilele de plajă, drumețiile pe Camino de Santiago și apropierea de natură le-au transformat viața, relatează , citat de Observator.

Când au luat aceștia decizia de a se muta în Spania

Colleen Crowley, de meserie psiholog din Colorado, povestește că, împreună cu soțul ei, avocat de mediu, și cei trei copii, a simțit nevoia să părăsească „bula perfectă” din Montecito, o zonă renumită unde locuiesc Oprah Winfrey și prințul Harry cu Meghan Markle.

„Totul era impecabil, dar poate prea perfect. Am dorit mai multă autenticitate pentru copii și o deschidere către alte culturi”, afirmă ea, potrivit sursei citate.

Ideea de a trăi în altă țară exista de mult timp, dar momentul ideal a apărut abia în pandemie, când locurile de muncă au devenit flexibile și fiica cea mare a terminat liceul.

Familia a vândut vila cu patru dormitoare, a redus bagajele la zece și a convins-o pe , care are 80 de ani, să li se alăture.

„Am ajuns la Barcelona în 2022 și apoi am luat feribotul spre Mallorca. A fost o primă oprire bună, dar prea turistică pentru ceea ce ne doream. Căutam mai multă natură și comunitate locală”, spune Colleen, pentru sursa citată.

Cum au decis să rămână în Spania

După șase luni, au ales San Sebastian, în Țara Bascilor, unde au găsit exact combinația de care aveau nevoie! Ocean, munți și o viață activă în aer liber.

„După două zile am știut că e locul nostru. Copiii s-au înscris la sporturi, noi ne-am făcut prieteni, am descoperit piața locală. Nu e ușor să intri în cercurile tradiționale basce, dar găsești oameni cu care legi relații puternice”, spune americanca.

Astăzi, familia petrece timpul drumețind pe Camino de Santiago, mergând la surf în Franța sau explorând Pirineii. „În California aveam tot ce ne doream material. Aici avem liniștea și bucuria pe care le căutam de mult. Și, da, suntem mai fericiți ca niciodată”, încheie Colleen.