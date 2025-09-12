B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Obiceiuri zilnice care te îmbătrânesc. Află cum îți poți proteja pielea

Obiceiuri zilnice care te îmbătrânesc. Află cum îți poți proteja pielea

Ana Beatrice
12 sept. 2025, 15:08
Obiceiuri zilnice care te îmbătrânesc. Află cum îți poți proteja pielea
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum influențează alimentația îmbătrânirea pielii
  2. Ce efecte are alcoolul asupra pielii
  3. De ce stresul și lipsa somnului accelerează îmbătrânirea
  4. Cât de periculoasă este expunerea la soare fără protecție
  5. Cum afectează fumatul frumusețea și sănătatea pielii
  6. Ce rol au îngrijirea pielii și sportul în menținerea tinereții

Îmbătrânirea este un proces natural pe care nu îl putem opri, dar anumite obiceiuri de zi cu zi pot accelera vizibil acest fenomen. Pielea, fiind cel mai mare organ al corpului, reflectă cel mai repede impactul unui stil de viață nesănătos. Specialiștii atrag atenția asupra alimentației, stresului, somnului, dar și a unor vicii precum alcoolul sau fumatul, care pot adăuga ani întregi aspectului nostru fizic.

Cum influențează alimentația îmbătrânirea pielii

Dieta joacă un rol esențial în menținerea tinereții pielii. Preparatele bogate în uleiuri vegetale procesate, margarină, carne roșie, pâine albă și dulciuri intens procesate provoacă inflamații cronice în organism. Aceste inflamații accelerează apariția ridurilor și scad elasticitatea pielii. Potrivit Metropolis Dermatology, colagenul, substanța responsabilă pentru fermitatea pielii, este produs din ce în ce mai greu pe măsură ce înaintăm în vârstă, iar o dietă dezechilibrată grăbește această degradare.

Ce efecte are alcoolul asupra pielii

Consumat în exces, alcoolul acționează ca un diuretic natural și deshidratează intens pielea. Rezultatul? Un aspect tern, riduri accentuate, roșeață și chiar apariția acneei. Mai mult, băuturile alcoolice pot dilata vasele de sânge, ceea ce duce la fragilizarea pielii și la un aspect îmbătrânit înainte de vreme, notează revivalabs.com.

De ce stresul și lipsa somnului accelerează îmbătrânirea

Stresul zilnic, grijile și anxietatea nu afectează doar psihicul, ci și corpul. Cortizolul, hormonul stresului, contribuie la pierderea colagenului și a elastinei, iar lipsa odihnei suficiente slăbește sistemul imunitar și afectează memoria și concentrarea. Somnul de 7–9 ore pe noapte este esențial pentru regenerarea celulară și pentru o piele sănătoasă și luminoasă.

Cât de periculoasă este expunerea la soare fără protecție

Deși bronzul pare atrăgător, expunerea neprotejată la razele UV rămâne unul dintre cei mai mari factori de risc pentru îmbătrânirea prematură. Razele ultraviolete slăbesc celulele pielii, degradează colagenul și pot provoca riduri profunde și pete pigmentare. Dermatologii recomandă utilizarea zilnică a unei creme cu factor de protecție solară, indiferent de anotimp.

Cum afectează fumatul frumusețea și sănătatea pielii

Pe lângă riscurile medicale grave, fumatul are efecte directe asupra pielii: paliditate, pierderea elasticității, psoriazis și riduri accentuate. Substanțele toxice din țigări reduc aportul de oxigen la nivel celular, iar colagenul este degradat rapid. Rezultatul? O piele lăsată și un aspect vizibil îmbătrânit.

Ce rol au îngrijirea pielii și sportul în menținerea tinereții

Cremele de ochi cu peptide, folosite de la vârste fragede, stimulează producția de colagen și întârzie apariția ridurilor. În plus, activitatea fizică regulată îmbunătățește circulația sanguină și oxigenarea pielii, oferindu-i un aspect mai tânăr și mai luminos. Machiajul ales corect poate ajuta, însă produsele nepotrivite, precum fondurile de ten foarte dense, pot accentua ridurile în loc să le mascheze.

Îmbătrânirea este inevitabilă, dar viteza cu care pielea își pierde elasticitatea și fermitatea depinde în mare parte de stilul de viață. Alimentația sănătoasă, protecția solară, evitarea viciilor, somnul suficient și un program de exerciții moderate pot face diferența dintre o piele îmbătrânită prematur și una sănătoasă, cu aspect tânăr.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Newsweek: Prima actriță română care a apărut goală în film. La 31 de ani, pleacă în SUA. Moare anonimă
Eveniment
Newsweek: Prima actriță română care a apărut goală în film. La 31 de ani, pleacă în SUA. Moare anonimă
Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, decorat de președintele Poloniei: „Relația cu Polonia a ocupat un loc important în mandatul meu”
Eveniment
Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, decorat de președintele Poloniei: „Relația cu Polonia a ocupat un loc important în mandatul meu”
Parisul, cel mai bun oraș european de locuit. Bucureștiul? Între aspirații și realitate
Eveniment
Parisul, cel mai bun oraș european de locuit. Bucureștiul? Între aspirații și realitate
Un celebru influencer a luat râie din tren, apoi a dat mâna cu Călin Georgescu: “Încă mai am pe mâini brobonele”
Eveniment
Un celebru influencer a luat râie din tren, apoi a dat mâna cu Călin Georgescu: “Încă mai am pe mâini brobonele”
Produsele „fără zahăr”, o iluzie? Ce ascund îndulcitorii din alimente
Eveniment
Produsele „fără zahăr”, o iluzie? Ce ascund îndulcitorii din alimente
Patru semne care te pot ajuta să recunoști o persoană aflată în pericol
Eveniment
Patru semne care te pot ajuta să recunoști o persoană aflată în pericol
Termos personalizat: un cadou practic și memorabil pentru orice ocazie
Eveniment
Termos personalizat: un cadou practic și memorabil pentru orice ocazie
Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța elevilor
Eveniment
Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța elevilor
De ce pâinea se vinde la sac în satele din România? Mihaela Bilic vine cu o explicație
Eveniment
De ce pâinea se vinde la sac în satele din România? Mihaela Bilic vine cu o explicație
Rulouri cu scorțișoară de casă: rețeta virală de pe TikTok pas cu pas (VIDEO)
Eveniment
Rulouri cu scorțișoară de casă: rețeta virală de pe TikTok pas cu pas (VIDEO)
Ultima oră
16:01 - Maria Popovici, despre divorțul de Mincu: A fost decizia lui. Despărțirea e ca un doliu. În prima lună te tăvălești
15:53 - Suspectul care l-ar fi împușcat pe Charlie Kirk a fost prins. Anunțul făcut de Donald Trump
15:49 - Țara unde acum s-a sărbătorit Revelionul. Oamenii tocmai au intrat în 2018
15:49 - Newsweek: Prima actriță română care a apărut goală în film. La 31 de ani, pleacă în SUA. Moare anonimă
15:36 - Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, decorat de președintele Poloniei: „Relația cu Polonia a ocupat un loc important în mandatul meu”
15:10 - Parisul, cel mai bun oraș european de locuit. Bucureștiul? Între aspirații și realitate
14:56 - Raluca Bădulescu reacționează, după ce Alina Pușcău a făcut-o ipocrită: „Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are proprietatea termenului”
14:52 - Rică Răducanu spune că nu mai avem fotbaliști: „Mircea Lucescu s-a băgat săracul să ajute și acum lumea îl înjură”
14:37 - Un celebru influencer a luat râie din tren, apoi a dat mâna cu Călin Georgescu: “Încă mai am pe mâini brobonele”
14:25 - Selena Gomez și Benny Blanco, pregătiți de nuntă! Dezvăluiri surprinzătoare despre marele eveniment (VIDEO)