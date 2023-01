Octavian Berceanu, despre cazul femeii care a fost sfâșiată de câini la Lacul Morii: „Lipsa de intervenție a autorităților a făcut ca astfel de evenimente să devină repetitive. Toți putem deveni o victimă”

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, a explicat în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, că zona Lacului Morii, unde a murit Ana Oroș, este împânzită de câini. Pe de o parte sunt câinii fără stăpân, pe de altă parte sunt câinii de luptă aduși în zonă de cei certați cu legea:

Ce spune Octavian Berceanu despre tragedia din zona Lacului Morii

„Grosul e dat de două haite destul de mari de câini care nu aparțin nimănui. Asta am văzut de mai multe ori de când am fost în teren. Pe de altă parte, lângă haitele astea vin și pleacă alți câini din proximitate, din zona Chiajna, pentru că nu poți să ai o delimitare clară, e acces liber. Pe lângă acești câini care sunt maidanezi, avem oameni mai certați cu legea care vin cu niște câini și își antrenează niște câini de luptă în proximitatea locului unde s-a întâmplat tragedia”.

Potrivit lui Octavian Berceanu o mare parte din vină o au și autoritățile care nu au intervenit când au fost solicitate:

„Din start avem un conflict între haite de câini și câini aduși pentru bătaie. Mai sunt și câini din vecinătate, în locuințele din perimetrul respectiv și care sunt slobozi, intră, ies din curți, unii periculoși, sunt câini de luptă. Am văzut filmări cu câini de luptă care ies de acolo, se plimbă pe coclauri și se întorc probabil.

Toate astea, plus o delicvență, plus un cadru violent, plus lipsa de intervenție vreodată a autorităților ne-au dus ca astfel de evenimente să devină repetitive și toți putem deveni o victimă. E o zonă de promenadă, o zonă unde se aleargă, o zonă unde îți plimbi copilul dacă vrei să ieși în spațiul verde. Plus deșeuri, plus fel de fel de lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-un sector din București”.