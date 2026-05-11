B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)

Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)

Ana Maria
11 mai 2026, 09:59
Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @ Csoma Botond
Cuprins
  1. Cine este deputata care a depus jurământul în limba română
  2. Ce legături are Mária Gurzó cu România
  3. De ce a putut depune Mária Gurzó jurământul în limba română
  4. Cum au ajuns reprezentanții minorităților în noul Parlament

Un moment neobișnuit a avut loc în Parlamentul Ungariei, unde o deputată (Mária Gurzó) a ales să depună jurământul în limba română, în cadrul ședinței constitutive a noului legislativ. Gestul a atras atenția, având în vedere parcursul și originile politicianei, care provine din comunitatea românească din țara vecină.

Mária Gurzó, aleasă pe listele Partidului Tisza, și-a rostit jurământul sâmbătă, la Budapesta, în limba română.

Cine este deputata care a depus jurământul în limba română

Mária s-a născut în Méhkerék, localitate aflată în apropierea graniței cu România, cunoscută și sub denumirea românească Micherechi.

Politiciana provine dintr-o familie de etnici români și are un parcurs profesional puternic în domeniul medical. Potrivit prezentării oficiale de pe site-ul Partidului Tisza, aceasta este medic stomatolog cu două specializări și a ocupat mai multe funcții reprezentative în structurile profesionale medicale din Ungaria.

De asemenea, a fost reprezentantă a Autonomiei Naționale a Românilor din Ungaria în perioada 2024-2026.

Ce legături are Mária Gurzó cu România

Parcursul său educațional este strâns legat de România. Mária Gurzó a absolvit liceul român din Gyula, iar ulterior și-a continuat studiile universitare la București.

În 1994, a obținut diploma de medic stomatolog la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, potrivit G4Media.

De ce a putut depune Mária Gurzó jurământul în limba română

Regulile Parlamentului ungar permit deputaților să își depună jurământul și în limba minorității etnice pe care o reprezintă, în cadrul ședinței inaugurale a legislativului. Astfel, pe lângă limba română, alți parlamentari au avut posibilitatea de a folosi și alte limbi minoritare, precum lovară, beasă sau croată.

Mária Gurzó reprezintă comunitatea românească din regiunea Orosháza și zonele din apropiere.

Cum au ajuns reprezentanții minorităților în noul Parlament

La alegerile parlamentare din acest an, listele minorităților etnice nu au obținut pragul necesar pentru mandate preferențiale. Din acest motiv, reprezentanții comunităților minoritare au intrat în Parlament ca membri ai unor formațiuni politice.

Partidul Tisza, pe listele căruia a fost aleasă Mária Gurzó, a câștigat scrutinul parlamentar. Pe site-ul formațiunii, profilul politicienei subliniază orientarea sa pro-europeană și implicarea în teme precum reforma statului, combaterea corupției și reconstrucția sistemului sanitar.

Tags:
Citește și...
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
Externe
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
Turcia își schimbă statutul militar pe plan global. Noua rachetă intercontinentală dezvoltată de aceștia ridică semne de întrebare pentru NATO
Externe
Turcia își schimbă statutul militar pe plan global. Noua rachetă intercontinentală dezvoltată de aceștia ridică semne de întrebare pentru NATO
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Externe
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare
Externe
Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare
O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama
Externe
O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama
Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis
Externe
Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis
Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii
Externe
Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii
Hantavirusul a ajuns în Europa. Un pasager a prezentat simptome în avion. Ce măsuri au luat autoritățile
Externe
Hantavirusul a ajuns în Europa. Un pasager a prezentat simptome în avion. Ce măsuri au luat autoritățile
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Externe
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Externe
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Ultima oră
12:36 - Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
12:33 - Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
12:32 - Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:34 - Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă