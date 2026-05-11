Un moment neobișnuit a avut loc în Parlamentul Ungariei, unde o deputată (Mária Gurzó) a ales să depună jurământul în limba română, în cadrul ședinței constitutive a noului legislativ. Gestul a atras atenția, având în vedere parcursul și originile politicianei, care provine din comunitatea românească din țara vecină.

Mária Gurzó, aleasă pe listele Partidului Tisza, și-a rostit jurământul sâmbătă, la Budapesta, în limba română.

Cine este deputata care a depus jurământul în limba română

Mária s-a născut în Méhkerék, localitate aflată în apropierea graniței cu România, cunoscută și sub denumirea românească Micherechi.

Politiciana provine dintr-o familie de etnici români și are un parcurs profesional puternic în domeniul medical. Potrivit prezentării oficiale de pe site-ul Partidului Tisza, aceasta este medic stomatolog cu două specializări și a ocupat mai multe funcții reprezentative în structurile profesionale medicale din Ungaria.

De asemenea, a fost reprezentantă a Autonomiei Naționale a Românilor din Ungaria în perioada 2024-2026.

Ce legături are Mária Gurzó cu România

Parcursul său educațional este strâns legat de România. Mária Gurzó a absolvit liceul român din Gyula, iar ulterior și-a continuat studiile universitare la București.

În 1994, a obținut diploma de medic stomatolog la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, potrivit .

De ce a putut depune Mária Gurzó jurământul în limba română

Regulile Parlamentului ungar permit deputaților să își depună jurământul și în limba minorității etnice pe care o reprezintă, în cadrul ședinței inaugurale a legislativului. Astfel, pe lângă limba română, alți parlamentari au avut posibilitatea de a folosi și alte limbi minoritare, precum lovară, beasă sau croată.

Mária Gurzó reprezintă comunitatea românească din regiunea Orosháza și zonele din apropiere.

Cum au ajuns reprezentanții minorităților în noul Parlament

La alegerile parlamentare din acest an, listele minorităților etnice nu au obținut pragul necesar pentru mandate preferențiale. Din acest motiv, reprezentanții comunităților minoritare au intrat în Parlament ca membri ai unor formațiuni politice.

, pe listele căruia a fost aleasă Mária Gurzó, a câștigat scrutinul parlamentar. Pe site-ul formațiunii, profilul politicienei subliniază orientarea sa pro-europeană și implicarea în teme precum reforma statului, combaterea corupției și reconstrucția sistemului sanitar.