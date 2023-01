Octavian Berceanu, despre poluarea din București – Ilfov: Limitele maxime admise au fost depășite de 17 ori / Există semne clare că oameni politici sunt implicați în structuri de tip mafiot care ard cauciucuri (VIDEO)

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, a declarat luni, pentru B1 TV, că în weekend limitele maxime admise la poluarea cu particule nocive de peste 17 ori din cauza arderilor ilegale de deșeuri. El a precizat că atunci când a condus Garda de Mediu a oprit aceste arderi, dar apoi controlale au încetat, iar acum fenomenul se întâmplă din nou.

Iar consecințele sunt tragice: oameni mor din cauza poluării, iar vulnerabili sunt mai ales copiii și bătrânii. Berceanu a mai afirmat că acum instituțiile statului nu au nicio reacție deoarece „există semne clare că oameni politici sunt care ard aceste cauciucuri”.

Berceanu despre poluarea din weekend, din zona București – Ilfov

„Am avut episoade recurente de poluare și vineri spre sâmbătă și sâmbătă spre duminică. Nu vorbim de o poluare că au ars câteva sobe altceva decât lemn, vorbim de un miros pestilențial care a înconjurat Bucureștiul, miros de cauciuc ars și hidrogen sulfurat. Hidrogenul sulfurat vine de pe groapa de gunoi, iar mirosul de cauciuc ars vine din arderi ilegale, asta e clar.

Depășirea a fost semnificativă. De peste 17 ori peste limita admisă. Depășiri măsurate chiar și la stațiile administrate de reațaua națioală de monitorizare a calității aerului. Aceste depășiri sunt extrem de nocive.

Mai devreme ascultam că recomandă doctorii sau Rafila (ministrul PSD la Sănătății – n.r.) recomanda aerisirea sălilor de clasă. Păi, asta e problemă, că nu mai piutem aerisi sălile de clasă când avem astfel e depășiri ale noxelor”, a declarat fostul șef al Gărzii de Mediu.

Berceanu susține că unii politicieni sunt implicați în mafia arderilor de deșeuri

Octavian Berceanu a susținut apoi că el a oprit arderile de deșeuri în zona Capitalei cât timp a condus Garda de Mediu, dar apoi controalele s-au oprit, așa că acum iar există acest fenomen. El spune că autoritățile nu iau măsuri pentru că sunt mulți bani în joc, iar unii politicieni au legături cu această mafie.

„Arderile sunt infracțiuni. Eu am oprit acele arderi ilegale din jurul Bucureștiului. Nu zic că omul sfințește locul, dar pur și simplu am lăsat comisarii Gărzii de Mediu să-și facă treaba, am mers cu ei în teren de foarte multe ori, de patru – șase ori pe săptămână, în jurul Bucureștiului, aproape zilnic, cu Poliția și Jandarmeria.

Nu se mai întâmplă acest lucru și repet: clasa politică e datoare să acționeze, că există semne clare că oameni politici sunt implicați în structuri de tip mafiot care ard aceste cauciucuri. Dintr-un camion de cabluri arse ies ușor 50 – 60.000 de euro. E o problemă de securitate națională, că vorbim de patru milioane de oameni care sunt în București și în jur”, a mai declarat Octavian Berceanu

Aproape 27.000 de oameni mor în fiecare an din cauza poluării

Acesta a mai susținut că din cauza poluării mor oameni, iar cercetările științifice arată că zona Bucureștiului e una dintre cele mai poluate din Europa.

„Aproape 27.000 de oameni care mor în fiecare an din cauza poluării, mai mult decât în anii 2020 și 2021, când am avut COVID. Copiii și bătrânii sunt cei mai afectați.

Arderea plasticului sau a interioarelor de mașini generează elemente puternic cancerigene și nimeni din statul român nu măsoare cantitatea lor. La nivel european sunt date științifice care arată că zona București – Ilfov plătește cel mai mare tribut din Europa, în bani și ființe umane, din cauza poluării”, a mai declarat Octavian Berceanu, pentru B1 TV.