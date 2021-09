Octavian Berceanu: Nu am avut nicio discuție cu Florin Cîțu și Klaus Iohannis, deși mi-aș fi dorit / Baronii locali s-au obișnuit de 20 de ani să dicteze și am găsit o presiune enormă, dar am reușit să stopez presiunile politice

Octavian Berceanu, demis luni de la șefia Gărzii de Mediu în ciuda rezultatelor notabile, spune că pe perioada mandatului său nu a reușit să discute nici cu premierul Florin Cîțu și nici cu președintele Klaus Iohannis, deși și-ar fi dorit „din toată inima” să o facă pentru că activitatea instituției are un impact puternic asupra siguranței cetățenilor și a securității naționale.

Octavian Berceanu nu a reușit să discute cu Florin Cîțu și Klaus Iohannis

Întrebat într-un interviu pentru Libertatea dacă a avut vreo discuție cu prim-ministrul Florin Cîțu, Octavian Berceanu a răspuns: „Nu am avut nicio discuție, deși mi-aș fi dorit din toată inima să am câteva discuții cu premierul și cu Președintele României, pentru că activitatea Gărzii de Mediu are o puternică amprentă asupra siguranței cetățenilor și a securității naționale și poate că trebuia să fim parte din acele structuri înglobate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării”.

Fostul comisar general al Gărzii de Mediu susține că a încercat să stabilească astfel de discuții pe toate căile posibile.

„Am încercat pe toate căile posibile. Am avut câteva discuții cu reprezentantul Președintelui României, consilierul pe teme de mediu. În ceea ce-l privește pe premierul României, cred că a fost mereu foarte ocupat. N-am avut niciun ecou. Am avut, însă, ecou la celelalte instituții cu care am lucrat, ministere, instituții de forță. Am lucrat foarte bine împreună. Garda de Mediu a lucrat foarte bine cu alte instituții similare din afară, cu mass-media din străinătate și din țară, dar mai puțin cu factorii politici de decizie care ar fi trebuit să ne susțină”, a adăugat el.

Fostul șef al Gărzii de Mediu spune că a reușit să oprească „toate presiunile politice”

În același interviu, Octavian Berceanu a vorbit și despre presiuni politice și despre faptul că a deranjat.

„Baronii locali s-au obișnuit de 20 de ani, de când e Garda, să dicteze cine va fi șef într-un comisariat județean, ce controale face, pe cine controlează, pe cine trage de urechi și de cine n-are voie să se apropie. Am găsit o presiune enormă pe comisarii care lucrau în teren. Am reușit să stopez toate presiunile politice”, a subliniat fostul oficial.