Octavian Berceanu: Demiterea mea se reflectă direct asupra calității aerului pe care îl respirăm, a vieții pe care o ducem și a modului în care gestionăm mediul și sănătatea noastră (VIDEO)

Octavian Berceanu a vorbit despre culisele demiterii sale de la șefia Gărzii Naționale de Mediu, luni seară, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și a spus că în mandatul său instituția a efectuat 20.000 de controale. „Am reușit să stopăm o parte importantă din importurile ilegale de deșeuri, am revenit la o normalitate în ceea ce înseamnă aerul pentru 4 milioane de oameni, cât înseamnă Bucureștiul și împrejurimile orașului”, a declarat oficialul demis luni de Florin Cîțu.

Octavian Berceanu, pe B1 TV, despre demiterea sa de la conducerea Gărzii de Mediu

Întrebat dacă a aflat motivul pentru care a fost demis, Octavian Berceanu a afirmat: „Nu l-a aflat nimeni motivul până la ora asta. Ca orice român care și-a făcut treaba la un moment dat într-o instituție a statului cu onestitate, poate aveam nevoie să îmi spună, `uite, nu ați performat, domnule Berceanu, nu v-ați atins niște ținte, nu ați făcut instituția asta să fie mai demnă decât era înainte` sau `ați intervenit peste comisari…`. Pur și simplu a fost o demitere, m-a sunat un prieten și mi-a spus, `uite, vezi că a apărut în Monitorul Oficial`”.

„Inclusiv ministrul a avut o relație extraordinar de bună și de sprijin cu mine, comisarii și-au făcut treaba așa cum și-ar fi făcut-o într-o țară europeană fără niciun fel de intervenție din partea mea. Au fost 20.000 de controale în perioada în care eu m-am ocupat de Garda de Mediu, nu a existat vreo intervenție în aceste 20.000 de controale. Ba mai mult, am reușit să stopăm o parte importantă din importurile ilegale de deșeuri, am revenit la o normalitate în ceea ce înseamnă aerul pentru 4 milioane de oameni, cât înseamnă Bucureștiul și împrejurimile orașului. Împreună cu colegii am avut cele mai bune rezultate în șase luni, mai bune decât în orice an de la înființarea Gărzii de Mediu, de acum 20 de ani, și presa internațională și-a aplecat privirea foarte mult asupra activității Gărzii de Mediu, impresionată de efortul pe care l-au făcut colegii mei și de faptul că își pot face munca onest, fără să existe niciun fel de interferență politică în munca lor, așa cum a existat timp de 20 de ani”, a adăugat fostul comisar general.

Întrebat dacă demiterea sa ar putea bloca anumite lucruri în activitatea instituției, el a explicat: „Categoric, vorbim de transferuri ilegale de deșeuri, importuri ilegale de deșeuri, vorbim de faptul că foarte mulți primari au fost amendați, inclusiv primarii USR au fost amendați. Fără un anumit tip de management dedicat se pot bloca foarte multe din acțiunile comisarilor în teren, respectiv pur și simplu faptul că pot fi scoși din anumite locații, așa cum s-a întâmplat până la venirea mea, pot fi scoși din anumite controale, se pot amâna anumite controale. Cumva, împreună cu colegii, am semnat cele mai multe sesizări penale din istoria Gărzii de Mediu. Sesizările acestea penale de multe ori sunt făcute și la inițiativa comisarului general care vrea să stopeze infracționalitatea de mediu, este opțiunea lui până la urmă”.

„Total accidental, în modificarea legislației de mediu și a deșeurilor acum aproape o lună, de exemplu, s-a omis un anumit articol din Legea 211/2011, care peste o săptămână jumate face imposibilă amendarea primăriilor, de exemplu, ceea ce este un fapt foarte important pentru primar pentru că în modul acesta pot merge în zona de infracționalitate fără să mai fie amendați”, a mai spus Octavian Berceanu.