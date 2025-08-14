B1 Inregistrari!
Elena Boruz
14 aug. 2025, 10:50
Sursă foto: tribuna.ro

Un bucureștean, în vârstă de 81 de ani, a fost implicat într-un accident rutier, în afara localității Boița, din județul Sibiu. Autoturismul pe care îl conducea s-a izbit de un parapet, după ce șoferul a pierdut controlul volanului, din cauze care nu sunt încă cunoscute.

În urma impactului, atât acesta, cât și o femeie de 78 de ani, pasageră în autovehiculul bărbatului, a suferit răni.

Ce au transmis autoritățile

Potrivit informațiilor, femeia a avut nevoie să fie descarcerată, deoarece impactul a fost unul puternic. Aceasta a suferit răni la ambele picioare și a fost transportată la UPU Sibiu, bărbatul fiind preluat de un echipaj SAJ. În imagini se poate observa cum autoturismul a fost distrus complet.

„Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs pe DN7, la  km 246, în afara localității Boița. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 7, dinspre Vâlcea spre Sibiu, un bărbat în vârstă de 81 de ani, din București, din cauze care urmează a se stabili, a pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit parapetul din metal, de pe marginea drumului, ieșind în afara părții carosabile”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu, conform Tribuna.

La fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ.

