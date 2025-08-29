Românii care vor să-și petreacă o în stațiunile de la la prețuri reduse pot căuta ofertele de cazare prin programul „ ” care începe de la 1 septembrie și se va încheia la 30 septembrie.

Cuprins:

Cum se desfășoară „Litoralul pentru toți”

Prin programul „Litoralul pentru toți”, hotelierii propun oferte speciale la cazare în hotelurile din stațiunile de la Malul Mării. Prețurile sunt reduse cu până la 60%, comparativ cu cele practicate în perioada de vârf a sezonului estival. Astfel, cei interesați de o vacanță mai ieftină, pot căuta ofertele agențiilor de turism sau ale unităților de cazare.

„Programul Litoralul pentru toți are o importanță majoră pentru turismul românesc, întrucât prelungește sezonul estival și face litoralul accesibil pentru cât mai mulți turiști. Dacă în 2002 a debutat ca un program social, dedicat pensionarilor, studenților și celor cu venituri reduse, în scurt timp s-a transformat într-un program deschis tuturor, pe principiul ‘primul venit – primul servit’. Astăzi, zeci de mii de români profită anual de aceste oferte în lunile mai – 15 iunie, respectiv septembrie, beneficiind de tarife reduse chiar și cu 50-60% față de vârful de sezon”, a declarat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și consultant în turism, pentru AGERPRES, .

O vacanță prin „Litoralul pentru toți” reprezintă o oportunitate pentru cei care vor să-și petreacă un concediu la Marea Neagră, într-o perioadă dificilă, de austeritate, marcată de creșterea taxelor, scumpiri de tot felul ori tăieri salariale și de pensii. Cei interesați pot face rezervări direct la hotelurile înscrise în program sau prin agențiile de turism partenere. Solicitanții au posibilitatea de a plăti chiar cu voucherele de vacanță.

Ce oferă hotelierii înscriși în program

Programul a fost inițiat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și a ajuns la cea de-a 47-a ediție. În această etapă, la dispoziția turiștilor au fost puse în jur de 3.500 de locuri de cazare în hoteluri din toate stațiunile, dar în special în cele din Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche.

Pachetele turistice la preț redus includ atât cazare fără masă ori mic dejun, cât și variante speciale, all inclusiv ori pensiune completă. Tarifele pornesc de la 53 de lei pentru o noapte de cazare fără mic dejun.

„În perioada următoare am pregătit pachet de minim 2 nopţi unde preţurile pornesc de la 420 de lei pe noapte pentru cameră dublă. Urmând ca pe parcursul lunii septembrie, tarifele să fie reduse cu până 50% faţă de tarifele maximale din plin sezon”, a spus Elena Tiba, manager de hotel, potrivit Observatornews.ro.

Tarife speciale în stațiuni de pe Litoral

În perioada 1 – 30 septembrie, tarifele la cazare, pe Litoral, vor fi mai mici cu până la 60%. De exemplu, în stațiunea Eforie Nord, o persoană va avea posibilitatea să petreacă un sejur la un hotel de două stele, plătind un preț de 53 lei pe noapte, fără mic dejun. La un hotel de 3 stele, cu regim all inclusive, tariful este de 237 de lei persoană pe noapte, tot pentru un sejur de trei nopți.

În Mamaia, la un hotel de două stele, oferta prevede cazare și mic dejun la 75 lei, pe noapte, de persoană, la un hotel de trei stele. Condiția este ca sejurul să fie de minimum cinci nopți de cazare. Există și opțiunea de cazare cu demipensiune, la un preț de 185 lei/persoană/noapte pentru minim 4 nopți de cazare.

În Costinești, tarifele ajung la 88 lei de persoană, iar în Jupiter, o cazare de trei stele, în regim all-inclusiv, costă 276 lei de persoană pe noapte. Tot în Jupiter, la un hotel de 3 stele, tariful este de 172 de lei pe persoană pe noapte pentru minim 2 nopți, de cazare, cu mic dejun inclus. Și în Venus, tariful este de 126 lei de persoană, pe noapte pentru minim 4 nopți de cazare, în Venus.

În Saturn, un sejur la un hotel de 5 stele, cu mic dejun inclus, costă 219 lei de persoană pentru o noapte de cazare, pentru un sejur de minim trei nopți. În Mangalia oferta este de 159 lei de persoană, pe noapte, pentru minim 6 nopți de cazare, la un hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus. Tariful este de 171 lei de persoană pe noaptea de cazare pentru un sejur de minim 6 nopți, cu pensiune completă.