O femeie din satul Zvanivka, regiunea , este singura supraviețuitoare a unei crime tulburătoare comise de soldații ruși, în casa sa, însă mărturisește că nu și-ar fi dorit să scape cu viață.

Ce s-a întâmplat

a avut loc pe 20 octombrie. Militarii ruși au intrat în sat și, după câteva minute, erau deja în casa în care locuia familia Olgăi, ascunsă în pivniță, conform Adevărul.

Militarii au început să o interogheze pe Olga și pe familia ei, întrebând unde sunt miliarii ucraineni. La scurt timp, armata rusă a îndreptat arma către soțul ei și i-a spus femeii să aleagă între el și fiul său.

„Alege”

„Au zis: alege, soțul sau fiul. Eu am jurat pe Biblie că nu știu nimic”, a povestit Olga. În cele din urmă, soldații au plecat, însă nu a durat mult până să se întoarcă și să provoace vărsare de sânge.

Soțul și fiul cel mare, de 37 de ani, au murit pe loc. Pe de altă parte, femeia a fost rănită în obraz. Ei i-a trecut glonțul prin față.

„Nu-mi era frică”

Femeia, aflată în șoc, a crezut că toți au murit. Ulterior, când și-a mai revenit, cu curaj, a luat un cuțit și s-a dus după soldați: „Am vrut să-l lovesc măcar pe unul în stomac și să mă împuște. Nu-mi era frică”, a mărturisit Olga.

Olga a ieșit din subsol țipând. A realizat că se afla singură în acea parte a satului Zvanivka. Ulterior și-a găsit fiul cel mic, în vârstă de 32 de ani, mort într-o altă casă, alături de vecina lor și copilul acesteia.

Femeia a plecat de acolo, a mers timp de 12 ore și a ajuns într-o zonă sigură. A fost transportată la spital pe 21 octombrie și operată a doua zi. Alte operații urmează a fi realizate.

„Mai bine nu supraviețuiam”

Curajul i-a salvat viața Olgăi, însă aceasta își dorește să nu fi trăit: „Mai bine nu supraviețuiam”, a spus ea. „Mai bine mă lovea o bombă. Dar sunt vie”, a adăugat.

Între timp, psihologii lucrează cu ea pentru a o ajuta să treacă mai ușor prin evenimentul traumatic care i-a răpit întreaga familie.