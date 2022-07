OMS decide nivelul de alertă privind infectarea cu variola maimuței. Care sunt primele simptome ale infectării?

Organizația Mondială a Sănătății urmează să facă un anunț important sâmbătă. Directorul general va decide dacă există motive întemeiate pentru de a ridica alerta privind infectarea cu variola maimuței la cel mai înalt nivel: urgență sanitară mondială. Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat că există „îngrijorări serioase cu privire la amploarea și viteza actualului focar”, potrivit

Focarul de cazuri de variolă a maimuţei afectează acum peste 15.800 de persoane din 72 de ţări, conform datelor oferite de centrele pentru prevenirea și controlul bolilor din SUA.

Comitetul întrunit la Casa Albă a fost decis primele măsuri împotriva răspândirii virusului variolei maimuței: supravegherea atentă a pacienților, urmărirea contactelor, izolarea și spitalizarea.

