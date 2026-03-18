B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Decizie șocantă luată de Confederația Africană de Fotbal. Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde" (VIDEO)

Adrian A
18 mart. 2026, 10:12
Pe 18 ianuarie, Senegal câștiga Cupa Africii pe Națiuni, reușind să învingă Marocul în prelungiri. Acum, la două luni de la acea partidă, Confederația Africană de Fotbal a decis ca marocanii să primească trofeul, câștigând cu 3-0 la „masa verde”.

Ce s-a întâmplat în finala Cupei Africii

Finala Cupei Africii pe Națiuni a fost marcată de mai multe momente controversate. În minutul 90+8 al înfruntării, Maroc a primit o lovitură de la 11 metri, moment în care jucătorii din Senegal au ieșit de pe teren, revenind după aproximativ 14 minute. Pe parcursul întreruperii, fanii senegalezilor au încercat să intre pe gazon și s-au bătut cu forțele de ordine.

Până la urmă, jocul s-a reluat și Brahim Diaz a avut șansa să câștige trofeul, dar lovitura de la 11 metri a fost apărată de Mendy, iar meciul a mers în prelungiri. Până la urmă, Senegal s-a impus cu scorul de 1-0, printr-un gol înscris de Pape Gueye. Iar Cupa Africii a ajuns în vitrina Senegalului. Până acum!

Cum a pierdut Senegal Cupa Africii

Confederația Africană de Fotbal a decis ca meciul să se încheie cu 3-0 la „masa verde” în favoarea Marocului, motivând faptul că Senegal a abandonat partida când sportivii au ieșit de pe teren.

„Comisia de Apel a CAF a decis că, în aplicarea articolului 84 din Regulamentul Cupei Africii pe Națiuni, echipa națională a Senegalului este declarată învinsă prin forfait în meciul final al TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations – Maroc 2025, rezultatul fiind omologat 3–0 în favoarea Federației Regale Marocane de Fotbal.”, este comunicatul emis de Confederația Africană de Fotbal.

Prin urmare, rezultatul finalei a fost anulat, iar meciul a fost omologat cu scorul de 3-0 pentru Maroc. Astfel, Maroc a fost declarată oficial câștigătoarea competiției, obținând al doilea titlu din istorie, primul după triumful din 1976.

Reacția Senegalului după decizie

Federația din Senegal nu a întârziat să reacționeze, calificând decizia drept „nedreaptă, fără precedent și inacceptabilă”. Federația a anunțat că va ataca decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, ultima instanță în astfel de litigii sportive internaționale.
Tags:
Citește și...
