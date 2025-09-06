OMV Petrom ar putea concedia peste 1.000 de angajați, dintr-un total de 10.000, potrivit unor surse din companie citate de HotNews. La nivelul grupului OMV, presa austriacă vorbește despre aproximativ 2.000 de disponibilizări din cei 23.000 de salariați.

Cuprins

Câte concedieri ar putea face OMV Petrom

Ce spun autoritățile și sindicaliștii

Posibile concedieri și în Austria

Câte concedieri ar putea face OMV Petrom

Într-un răspuns oficial, OMV Petrom nu a confirmat cifrele, dar a subliniat că o structură organizațională flexibilă și agilă este esențială într-un mediu economic în schimbare.

Compania a precizat că orice ajustare are ca scop îmbunătățirea eficienței și agilității și că deciziile sunt luate în conformitate cu legislația și în consultare cu sindicatele.

„Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele”, au precizat reprezentanții companiei, într-un răspuns oficial către .

Ce spun autoritățile și sindicaliștii

Totuși, sindicaliștii susțin că nu au fost informați oficial. „Am fost șocați vineri, când am citit știrea în presă”, a declarat Florin Bercea, președintele Federației Sindicale FSLI Petrol Energie. Acesta a anunțat că va solicita lămuriri de la conducerea companiei.

Nici Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom nu a fost informat. Ministerul Energiei a transmis că nu a primit informații oficiale despre restructurări, dar va cere clarificări companiei.

„Compania nu a comunicat oficial un impact asupra angajaților OMV Petrom din România. Prin mijloacele de comunicare de care dispune, Ministerul Energiei va solicita companiei informații suplimentare privind acest aspect. În orice caz, Ministerul va face o analiză foarte atentă ca orice inițiativă de restructurare de personal să nu afecteze aprovizionarea cu energie la nivel național”, a transmis Ministerul.

Posibile concedieri și în Austria

În Austria, ministrul economiei Wolfgang Hattmannsdorfer a cerut ca planul de concedieri de la OMV să fie acceptabil din punct de vedere social și să implice o consultare strânsă cu reprezentanții angajaților.

„Am comunicat clar Comitetului executiv că aceste planuri trebuie concepute într-o manieră acceptabilă din punct de vedere social și am clarificat că mă aștept la o implicare strânsă a reprezentanților angajaților pentru a evalua discuția curentă”, potrivit publicației austriece Trend.