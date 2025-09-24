B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Opera Națională București deschide Stagiunea 2025-2026 cu premiera operei „Carmen”. În ce zile vor avea loc reprezentațiile

Opera Națională București deschide Stagiunea 2025-2026 cu premiera operei „Carmen”. În ce zile vor avea loc reprezentațiile

Ana Maria
24 sept. 2025, 17:02
Opera Națională București deschide Stagiunea 2025-2026 cu premiera operei „Carmen”. În ce zile vor avea loc reprezentațiile
Sursa foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei
Cuprins
  1. Ce aduce nou viziunea Adei Hausvater asupra operei „Carmen”
  2. Cum pot fi achiziționate biletele pentru premieră

Opera Națională București marchează începutul noii stagiuni lirice 2025-2026 cu un eveniment de excepție. Premiera operei „Carmen” de Georges Bizet, în regia Adei Hausvater. Spectacolul are loc pe 1, 2 și 3 octombrie, de la ora 18:30, și promite o reinterpretare modernă a uneia dintre cele mai iubite lucrări din repertoriul internațional.

Costumele poartă semnătura Corinei Grămoșteanu, iar decorurile sunt realizate de Helmut Stürmer, conducerea muzicală aparținându-i maestrului Ciprian Teodorașcu. Evenimentul are loc în contextul în care întreaga lume a muzicii lirice celebrează anul acesta 150 de ani de la premiera mondială a operei, care a avut loc pe 3 martie 1875.

Ce aduce nou viziunea Adei Hausvater asupra operei „Carmen”

Un veritabil manifest al pasiunii și al libertății feminine, „Carmen” de Georges Bizet aduce pe scena Operei Naționale București o poveste captivantă despre iubire, viață, alegere și predestinare. Într-o atmosferă în care dramele personajelor se întrepătrund, spectacolul urmărește găsirea de sine tradusă în felurile diferite în care Carmen și Don José înțeleg iubirea. Povestea se derulează între dorință, atracție și voință, culminând cu un final tulburător, o reflecție asupra curajului alegerilor individuale.

Creator de teatru profesionist și vizionar, în dubla sa ipostază de regizoare și director al unuia dintre cele mai relevante teatre din România – Teatrul Național din Timișoara, recunoscută la nivel național și european prin decernarea de către Ministerul francez al Culturii și Comunicației a Ordinului Chevalier des Arts et des Lettres, a Ordinului Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, decernat de președinția României, precum și prin numeroase alte premii, Ada Lupu Hausvater cercetează în spectacolele sale universul feminin în paradigma iubirii ca manifestare superioară a alegerii și a asumării, a intelectului și a conștiinței de sine.

În această montare, regizoarea se concentrează asupra temelor sale favorite – umanitatea ca expresie și rezultantă a auto-determinării, a dorinței și a capacității omului de a fi constructorul propriei vieți și al propriei identități. Odată cu opera „Carmen”, Ada Lupu Hausvater aduce pe scena Operei Naționale București o viziune puternică, contemporană și profund umană asupra uneia dintre cele mai iubite și controversate opere din toate timpurile. Titlul în regia Adei Lupu Hausvater este un manifest pentru libertate, împlinire de sine, iubire și asumare.

Cum pot fi achiziționate biletele pentru premieră

Publicul își poate rezerva locurile pentru premiera operei „Carmen” la Opera Națională București prin platforma oficială tickets.operanb.ro sau direct de la Casa de Bilete a instituției.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
România, cel mai mare producător de prune din UE. Pe ce loc se clasează țara noastră în Europa la producția totală de fructe și legume
Eveniment
România, cel mai mare producător de prune din UE. Pe ce loc se clasează țara noastră în Europa la producția totală de fructe și legume
Spune adio căderii părului! Iată cum poți prepara acasă șamponul natural care face minuni
Eveniment
Spune adio căderii părului! Iată cum poți prepara acasă șamponul natural care face minuni
Acest celebru condiment a fost retras din magazinele din România. S-a descoperit că lotul conține pesticide periculoase
Eveniment
Acest celebru condiment a fost retras din magazinele din România. S-a descoperit că lotul conține pesticide periculoase
Păr de pisică în mașina de spălat? Iată cum poți evita această problemă!
Eveniment
Păr de pisică în mașina de spălat? Iată cum poți evita această problemă!
Horațiu Potra, apropiat al lui Călin Georgescu, găsit și reținut în Dubai
Eveniment
Horațiu Potra, apropiat al lui Călin Georgescu, găsit și reținut în Dubai
Newsweek: Știm când se dă în trafic ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei
Eveniment
Newsweek: Știm când se dă în trafic ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei
Experiența șocantă a unui concurent la Românii au talent: „Mi-au zis foarte multe și nu pot să le spun” (VIDEO)
Eveniment
Experiența șocantă a unui concurent la Românii au talent: „Mi-au zis foarte multe și nu pot să le spun” (VIDEO)
Românii, șocați de prețuri! Plătesc mai mult pe mâncare decât spaniolii
Eveniment
Românii, șocați de prețuri! Plătesc mai mult pe mâncare decât spaniolii
Avansează lucrările la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiş, parte din Autostrada Transilvania. Construcții Erbașu: „Vom intra într-o etapă esențială a proiectului” (FOTO)
Eveniment
Avansează lucrările la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiş, parte din Autostrada Transilvania. Construcții Erbașu: „Vom intra într-o etapă esențială a proiectului” (FOTO)
Alergia la praf și acarieni: cum îți transformi casa într-un mediu sigur?
Eveniment
Alergia la praf și acarieni: cum îți transformi casa într-un mediu sigur?
Ultima oră
17:54 - Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții”
17:34 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie …”
17:26 - Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil”
16:47 - România, cel mai mare producător de prune din UE. Pe ce loc se clasează țara noastră în Europa la producția totală de fructe și legume
16:43 - Ilie Bolojan: Spitalele care nu au fost cuprinse în PNRR vor avea asigurată finanțare pentru a fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului 2026
16:41 - România primește 16,6 miliarde de euro prin Programul SAFE pentru apărare și infrastructura de transport. Bolojan: „Sunt trei efecte majore ale acestui credit” (VIDEO)
16:17 - Ilie Bolojan, în urma discuțiilor de la Bruxelles: „Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit 8,4% din PIB”
16:05 - Copilul Addei, victima bullying-ului la școală din cauza celebrității ei: „Se supără, are o sensibilitate dacă-i zice cineva ceva de mine”
15:57 - Spune adio căderii părului! Iată cum poți prepara acasă șamponul natural care face minuni
15:55 - Acest celebru condiment a fost retras din magazinele din România. S-a descoperit că lotul conține pesticide periculoase