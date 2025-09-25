Apple a lansat un avertisment ferm către Uniunea Europeană, cerând modificarea legislației privind piețele digitale și amenințând că, dacă reglementările nu vor fi schimbate, compania ar putea opri livrările de produse și servicii către UE. Compania argumentează că Legea Piețelor Digitale (Digital Markets Act – DMA) afectează negativ experiența utilizatorilor, expune produsele la riscuri de securitate și perturbă interoperabilitatea între dispozitive. În contextul în care Apple este considerată unul dintre „gardienii digitali” ai lumii tehnologice, tensiunile dintre reglementările europene și interesele companiei americane au luat amploare.

Ce este Legea Piețelor Digitale și cum influențează produsele Apple

DMA est o legislație europeană care are ca scop limitarea puterii excesive a companiilor tehnologice mari, cum sunt Apple, Google sau Meta, pentru a crea un mediu concurențial mai echitabil. Legea prevede, printre altele, ca să asigure interoperabilitatea căștilor de la terți cu iPhone-urile și să permită accesul aplicațiilor externe la anumite date ale dispozitivului. Consecința imediată a acestor cerințe a fost amânarea unor funcționalități, precum traducerea în timp real prin AirPods sau oglindirea ecranului iPhone pe laptopuri. Apple susține că aceste cerințe compromit securitatea și confidențialitate utilizatorilor și amenință experiența integrată a produselor sale, scrie .

Din perspectiva companiei, regulile impuse prin DMA creează provocări tehnice majore, ceea ce a determinat echipa de ingineri să reevalueze implementarea anumitor funcționalități pentru utilizatorii europeni. Oficialii Apple susțin că scopul legii este bun, însă aplicarea sa practică poate avea efecte negative neașteptate asupra securității și performanței produselor.

Ce reguli există pentru utilizatorii europeni

Apple avertizează că, dacă reglementările nu vor fi modificate, experiența utilizatorilor europeni pe dispozitivele companiei ar putea fi diferită față de cea din alte regiuni. Compania subliniază că lista funcționalităților amânate în Uniunea Europeană ar putea crește, iar experiența utilizatorilor ar putea să fie mai slabă, cu riscuri sporite de securitate. În plus, Apple susține că anumite limitări pot întârzia actualizările și pot reduce compatibilitatea cu sau accesorii de la terți.

Această situație nu afectează doar utilizatorii individuali, ci și dezvoltatorii de aplicații și partenerii care depind de ecosistemul Apple pentru funcționalitățile lor. Potivit companiei, implementarea cerințelor DMA ar putea să împiedice unele inovații și să limiteze opțiunile pentru consumatorii europeni, ceea ce ridică întrebări privind echilibrul între reglementare și libertatea tehnologică.

De ce Apple consideră că reglementările sunt inechitabile

Apple critică Bruxelles-ul pentru ceea ce consideră un tratament diferențiat în comparație cu alți producători de smartphone-uri, cum ar fi Samsung, cel mai mare furnizor de dispozitive mobile din UE. Compania afirmă că regulile nu se aplică uniform și că acest lucru creează un mediu concurențial inechitabil. Potrivit Apple, cerințele DMA sunt mai stricte pentru iPhone decât pentru alte dispozitive, ceea ce poate afecta poziția companiei pe piața europeană.

Aceste critice reflectă tensiunea dintre interesele economice ale unei companii globale și legislația europeană menită să protejeze consumatorii și concurența. În viziunea Apple, reglementările actuale limitează capacitatea de a controla calitatea produselor și de a garanta securitatea utilizatorilor, ceea ce reprezintă un conflict de principii între inovare și reglementare.

Ce ar putea însemna acest conflict pentru utilizatorii europeni

Apple avertizează că, dacă nu obține modificarea sau abrogarea DMA, ar putea opri livrările de produse și servicii către UE, inclusiv iPhone-uri, Apple Watch și alte dispozitive populare. „Ceasul Apple, lansat acum un deceniu,ar putea să nu fie disponibil astăzi în UE”, a afirmat Apple, potrivit . Asta ar putea avea efecte imediate asupra milioanelor de utilizatori europeni care depind de aceste produse, precum și asupra afacerilor locale care oferă servicii și aplicații compatibile cu sistemul Apple.

În trecut, Apple a mai avut conflicte cu UE, inclusiv o contestație împotriva unei amenzi de 500 de milioane de euro pentru restricționarea dezvoltatorilor de aplicații din App Store. Astfel, situația curentă este parte dintr-un context mai larg al relației tensionate dintre gigantul american și reglementările europene privind piața digitală.

Care este poziția oficială a Comisiei Europene

susține că DMA este necesară pentru a menține concurența și pentru a proteja interesele consumatorilor. Oficialii europeni nu au comentat direct asupra cererii Apple de modificare a legislației, dar reiterările recente arată că reglementările sunt văzute ca esențiale pentru prevenirea abuzurilor de putere de către „gardienii digitali”. Conflictul evidențiază tensiunile dintre reglementările guvernamentale și libertatea operațională a companiilor tehnologice globale.

Apple a cerut schimbarea sau abrogarea DMA, iar Comisia Europeană va analiza solicitarea. Dacă nu se ajunge la un compromis, compania ar putea lua măsuri care să afecteze disponibilitatea produselor și serviciilor sale în UE. Acest conflict va influența nu doar utilizatorii, ci și viitoarele reglementări digitale la nivel global și relațiile comerciale dintre SUA și UE.