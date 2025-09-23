Nu mai da vina pe telefon! Aplicația care îți omoară bateria fără să știi

Ți s-a întâmplat vreodată dimineața, să-l folosești normal pentru câteva ore, iar la prânz să constați că bateria este deja pe terminate? Mulți utilizatori dau vina pe vârsta bateriei sau pe obiceiurile proprii, dar adevărul este că, de foarte multe ori, există o „aplicație secretă” care rulează în fundal și îți consumă resursele fără ca tu să-ți dai seama.

Fenomenul a fost semnalat de zeci de mii de posesori de smartphone, iar investigațiile arată că problema nu este doar la telefoanele mai vechi, ci și la modelele noi, inclusiv flagship-uri scumpe.

Ce este aplicația secretă care îți consumă bateria

Nu este vorba doar de o singură aplicație, ci de un întreg grup de programe care pot rula în fundal și îți consumă bateria. Printre cei mai frecvenți „vinovați” se numără aplicații populare precum Instagram, TikTok, sau chiar Google Play Services. Acestea folosesc internetul, GPS-ul sau procese de sincronizare inclusiv atunci când telefonul este blocat și nu îl folosești. De multe ori, ele apar în topul consumatorilor de energie la categoria „background”, chiar dacă utilizatorul nu le-a deschis în mod direct.

Cum îți dai seama că o aplicație îți drenează bateria pe ascuns

Un prim indiciu este scăderea bruscă a autonomiei bateriei, chiar dacă nu ai folosit telefonul intens. Dacă îl lași în stand-by și observi că nivelul scade cu 10-20% în câteva ore, cel mai probabil există o aplicație care rulează continuu în fundal, potrivit .

Pentru a afla cine consumă bateria, intră în Setări → Baterie → Utilizare baterie. Acolo vei vedea lista celor mai mari consumatori. Dacă apare o aplicație pe care nu ai deschis-o, dar care figurează cu 20-30% consum, aceea este, cel mai probabil, sursa problemei. În multe situații, „Google Play Services” poate fi în fruntea listei, semn că un proces intern ține telefonul activ.

De multe ori, după un update, anumite aplicații rămân prinse în așa-numitele „wakelocks”, comenzi care împiedică dispozitivul să intre în repaus. Alteori, serviciile de localizare sau sincronizare foto/video rulează permanent, chiar dacă par dezactivate. Chiar și o conexiune slabă la internet poate face ca aplicațiile să repete constant încercările de trimitere a datelor, ceea ce consumă suplimentar energie. Problema a fost recunoscută atât de Google, cât și de alți dezvoltatori, care au lansat patch-uri pentru corectare, însă asta nu înseamnă că fenomenul a fost eliminat complet.

Cum poți opri aplicația secretă din a-ți consuma bateria

Specialiștii recomandă câțiva pași simpli, dar eficienți:

Actualizează aplicațiile din Google Play sau App Store. De multe ori, un update rezolvă scurgerile de energie. Restricționează activitatea în fundal pentru aplicațiile suspecte. Pe Android, există opțiunea „Battery optimization”, iar pe iPhone poți limita „Background App Refresh”. Dezactivează localizarea permanentă, mai ales pentru aplicații care nu au nevoie să știe unde te afli non-stop. Șterge și reinstalează aplicația dacă problema persistă. Uneori, o resetare a cache-ului readuce lucrurile la normal. Pornește telefonul în Safe Mode pentru a verifica dacă o aplicație terță este de vină. Dacă în acest mod bateria rezistă normal, vinovatul este clar o aplicație instalată de tine.

Când ar trebui să te îngrijorezi serios

Dacă telefonul se descarcă cu peste 30% în mai puțin de 2 ore de utilizare moderată sau dacă observi că procesorul devine fierbinte fără motiv, problema nu mai este doar de software. În acest caz, uzată sau de o defecțiune hardware. Totuși, în peste 70% dintre cazuri, vinovate sunt aplicațiile „pofticioase” de resurse.

Ce urmează pentru utilizatori

Experții spun că, pe măsură ce aplicațiile devin mai complexe, riscul de a consuma baterie în fundal va crește. De aceea, utilizatorii trebuie să fie vigilenți și să verifice periodic cine le consumă energia. În plus, atât Google, cât și Apple îmbunătățesc sistemele de monitorizare și restricționare automată a aplicațiilor care abuzează de resurse.