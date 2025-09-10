Comisia Europeană schimbă regulile pe platformele de socializare. Anunț făcut de Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen dorește ca accesul pe rețelele de socializare să fie reglementat de . Astfel, tinerii vor avea acces pe aceste platforme doar dacă au împlinit o anumită vârstă

Preşedinta Comisiei Europene, s-a pronunţat în favoarea introducerii unei limite de vârstă pentru utilizarea , în Uniunea Europeană, relatează dpa. Ea a făcut o serie de referiri la intențiile sale viitoare, în discursul pe care l-a susținut în Parlamentul European, în oraşul francez Strasbourg.

Șefa Comisiei Europene a declarat că va desemna un grup de experți care să analizeze această situație și să ofere consiliere cu privire la cea mai bună cale de acţiune. Von der Leyen a stabilit ca termen pentru înființarea comisiei finalul acestui an. Ea a comparat posibilele reglementări pentru reţelele de socializare cu cele pentru tutun şi alcool.

„Aşa cum pe vremea mea, noi, ca societate, ne-am învăţat copiii că nu pot fuma, bea sau viziona conţinut pentru adulţi până la o anumită vârstă, cred că este timpul să luăm în considerare să facem acelaşi lucru şi pentru reţelele de socializare”, a spus Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen a spus că prin aceste reglementări are în vedere temerile părinților care doresc să-și protejeze copiii de pericolele de pe rețelele de socializare.

„Simt anxietatea părinţilor care fac tot posibilul pentru a-şi proteja copiii. Aceşti părinţi se tem că, atunci când copiii lor ajung să aibă un telefon, ar putea fi expuşi la o gamă largă de pericole doar cu un scroll”, a mai spus von der Leyen.

Ea a enumerat ameninţările cu care se confruntă copiii, în mediul online. Printre acestea a făcut referire la hărţuire, la accesarea conţinutului pentru adulţi, a celui care promovează autovătămarea şi la „algoritmi care profită de vulnerabilităţile copiilor cu scopul explicit de a crea dependenţe”.

Von der Leyen a dat ca exemplu Australia care ar putea oferi un model pentru viitoarea legislaţie europeană. Australienii vor putea să acceseze platforme precum X, TikTok, Facebook şi Instagram doar înceând cu vârsta de 16 ani.

Comisia Europeană lucrează la dezvoltarea unei aplicații al cărei scop este de a oferi un sistem fiabil de verificare a vârstei pentru conţinutul care nu este potrivit pentru copii şi tineri.

În Germania, 70% dintre respondenţi la o cercetare sociologică susțin că ar dori să vadă o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale precum Facebook, Instagram sau TikTok, potrivit unui sondaj.