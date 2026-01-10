După divorțul de CRBL, Elena Vîșcu a avut mai multe apariții publice în care a vorbit despre ruptură, dar și despre cum a afectat-o pe fiica lor, Alessia, separarea. Adolescenta a suferit enorm după despărțirea părinților, în principal, și pentru că întâlnirile cu tatăl ei s-au rărit semnificativ. Invitată într-o emisiune online, Elena Vîșcu a vorbit despre cum se împart acum responsabilitățile privind creșterea fiicei lor, cât de punctual este CRBL când vine vorba de plata pensiei alimentare pentru Alessia, dar și prin ce provocări trebuie să treacă o mamă singură de adolescent.

Cât de serios este CRBL când vine vorba de plata pensiei alimentare pentru Alessia

Mult timp după divorț, Elena Vîșcu a preferat discreția. A făcut declarații vagi despre ruptura dintre ea și CRBL, dar și despre cât de implicat mai este bărbatul în creșterea fiicei lor.

Acum însă, Elena pune cărțile pe masă și mărturisește că, cel puțin atunci când vine vorba despre plata pensiei alimentare pentru Alessia, se mai întâmplă ca celebrul cântăreț să uite sau să întârzie. Fiecare astfel de situație, deși neplăcută, este tratată cu calm de către Elena, care refuză să îl sune în astfel de momente pentru a face presiuni sau a-i aduce aminte.

„Sunt momente și momente. Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm. […] Ne controlăm, suntem oameni adulți, avem discernământ zic eu, unii mai mult, alții mai puțin”, a spus ea, în emisiunea online „ .

Care mai este relația dintre CRBL și Alessia

În aparițiile sale recente, CRBL se plângea de faptul că relația cu fiica lui s-a răcit simțitor de la divorțul de Elena Vîșcu. Dacă în relația dintre artist și fosta soție nu există tensiuni, iar lucrurile decurg natural, nu același lucru se întâmplă și în relația dintre artist și fiica sa. Cei doi comunică, dar dățile în care reușesc să se și întâlnească sunt numărate.

„Eu îi las foarte mult pe ei doi să comunice între ei pentru că e mare, știe să comunice”, a explicat Elena.

CRBL a mers la Chișinău pentru a petrece timp cu Alessia, însă după mult timp după ce Elena și Alessia se mutaseră din România.

„Uite, a fost o primă dată la Chișinău. A venit la , la Alessia, după mult timp”, a spus fosta soție a artistului.