B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Elena Vîșcu îl dă de gol pe CRBL! Cât de atent este artistul cu plata pensiei alimentare pentru Alessia: „Mai întârziem, mai uităm”

Elena Vîșcu îl dă de gol pe CRBL! Cât de atent este artistul cu plata pensiei alimentare pentru Alessia: „Mai întârziem, mai uităm”

B1.ro
10 ian. 2026, 14:01
Elena Vîșcu îl dă de gol pe CRBL! Cât de atent este artistul cu plata pensiei alimentare pentru Alessia: „Mai întârziem, mai uităm”
CRBL și Elena Vîșcu. Sursa foto: Power Couple / YouTube
Cuprins
  1. Cât de serios este CRBL când vine vorba de plata pensiei alimentare pentru Alessia
  2. Care mai este relația dintre CRBL și Alessia

După divorțul de CRBL, Elena Vîșcu a avut mai multe apariții publice în care a vorbit despre ruptură, dar și despre cum a afectat-o pe fiica lor, Alessia, separarea. Adolescenta a suferit enorm după despărțirea părinților, în principal, și pentru că întâlnirile cu tatăl ei s-au rărit semnificativ. Invitată într-o emisiune online, Elena Vîșcu a vorbit despre cum se împart acum responsabilitățile privind creșterea fiicei lor, cât de punctual este CRBL când vine vorba de plata pensiei alimentare pentru Alessia, dar și prin ce provocări trebuie să treacă o mamă singură de adolescent. 

Cât de serios este CRBL când vine vorba de plata pensiei alimentare pentru Alessia

Mult timp după divorț, Elena Vîșcu a preferat discreția. A făcut declarații vagi despre ruptura dintre ea și CRBL, dar și despre cât de implicat mai este bărbatul în creșterea fiicei lor.

Acum însă, Elena pune cărțile pe masă și mărturisește că, cel puțin atunci când vine vorba despre plata pensiei alimentare pentru Alessia, se mai întâmplă ca celebrul cântăreț să uite sau să întârzie. Fiecare astfel de situație, deși neplăcută, este tratată cu calm de către Elena, care refuză să îl sune în astfel de momente pentru a face presiuni sau a-i aduce aminte.

„Sunt momente și momente. Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm. […] Ne controlăm, suntem oameni adulți, avem discernământ zic eu, unii mai mult, alții mai puțin”, a spus ea, în emisiunea online „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Care mai este relația dintre CRBL și Alessia

În aparițiile sale recente, CRBL se plângea de faptul că relația cu fiica lui s-a răcit simțitor de la divorțul de Elena Vîșcu. Dacă în relația dintre artist și fosta soție nu există tensiuni, iar lucrurile decurg natural, nu același lucru se întâmplă și în relația dintre artist și fiica sa. Cei doi comunică, dar dățile în care reușesc să se și întâlnească sunt numărate.

„Eu îi las foarte mult pe ei doi să comunice între ei pentru că e mare, știe să comunice”, a explicat Elena.

CRBL a mers la Chișinău pentru a petrece timp cu Alessia, însă după mult timp după ce Elena și Alessia se mutaseră din România.

„Uite, a fost o primă dată la Chișinău. A venit la Chișinău, la Alessia, după mult timp”, a spus fosta soție a artistului.

Tags:
Citește și...
Viorica de la Clejani plănuiește să se mute din țară: „E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot”. Ce spune despre Fulgy, după atacurile tânărului la adresa familie
Monden
Viorica de la Clejani plănuiește să se mute din țară: „E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot”. Ce spune despre Fulgy, după atacurile tânărului la adresa familie
Laura Cosoi a ajuns la spital în Thailanda, la scurt timp după ce a anunțat că este din nou însărcinată: „Doamnă ajută!”
Monden
Laura Cosoi a ajuns la spital în Thailanda, la scurt timp după ce a anunțat că este din nou însărcinată: „Doamnă ajută!”
Monica Bîrlădeanu dezvăluie secretul unei siluete de invidiat: „Nu vă lăsați păcăliți”
Monden
Monica Bîrlădeanu dezvăluie secretul unei siluete de invidiat: „Nu vă lăsați păcăliți”
Bianca Drăgușanu ține dietă de la 20 de ani: „Voi mă criticați pentru că nu puteți să fiți ca mine”
Monden
Bianca Drăgușanu ține dietă de la 20 de ani: „Voi mă criticați pentru că nu puteți să fiți ca mine”
Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”
Monden
Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”
Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
Monden
Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia
Monden
Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia
Cristina Cioran a fost salvată de fiica sa, când a leșinat în casă: „Ema era foarte mică. A fost cumplit”
Monden
Cristina Cioran a fost salvată de fiica sa, când a leșinat în casă: „Ema era foarte mică. A fost cumplit”
Mihai Trăistariu: „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. De ce n-a mai avut artistul de mult timp o relație de lungă durată
Monden
Mihai Trăistariu: „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. De ce n-a mai avut artistul de mult timp o relație de lungă durată
Irina Fodor, o mamă cu „mâna de fier”. Cum o pedepsește pe fiica ei, Diana, atunci când greșește: „Nu prea e bine”
Monden
Irina Fodor, o mamă cu „mâna de fier”. Cum o pedepsește pe fiica ei, Diana, atunci când greșește: „Nu prea e bine”
Ultima oră
13:31 - Paradox românesc! Oamenii stau înghesuiți în case, deși țara noastră e campioană la numărul de proprietari
12:53 - Un bulgar căutat în Austria și un belarus evadat din închisoare, depistația la granițele României
12:17 - 10 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Antipa de la Calapodești, singurul român canonizat în Muntele Athos
11:56 - S-a dat start controalelor în companiile de stat. Ilie Bolojan vrea să afle cum au fost făcute numirile la vârful instituțiilor
11:19 - Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro
10:31 - Vremea astăzi, 10 ianuarie. Jumătate de țară se confruntă cu ger, în timp ce cealaltă va avea parte de ninsori
10:01 - Copil din Baia Mare, la spital după ce un dulap s-a prăbușit peste el. Totul s-a petrecut sub ochii părinților
09:37 - Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
09:05 - Radu Miruță: Impactul acordului UE-Mercosur asupra agriculturii din România este nesemnificativ
08:32 - FACIAS amenință că va da în judecată Ministerul Educației. Zeci de miliarde de lei dedicați cercetării sunt blocate