Divorțul devine tot mai vizibil în societatea actuală. Relațiile se schimbă, oamenii se schimbă, iar uneori mariajul nu mai poate continua. și adesea complicate. Totuși, statisticile din România atrag atenția asupra unui fapt îngrijorător. Există un oraș în care riscul de divorț este mult mai ridicat decât în restul țării.

Care este orașul din România cu cele mai multe divorțuri

Există multe motive care pot duce la destrămarea unei căsnicii. Realitatea arată că numeroase mariajuri nu rezistă atât cât sperau mirii la începutul poveștii lor.

Statisticile arată clar că există un oraș din România care se remarcă prin numărul ridicat de divorțuri. Este vorba despre București, care se află pe primul loc la acest capitol. Aproximativ 15% dintre locuitorii Capitalei spun că au trecut, la un moment dat, printr-o separare. Acest procent depășește semnificativ media înregistrată în restul țării, notează click.ro.

Specialiștii spun că acest fenomen este strâns legat de ritmul tot mai alert al vieții urbane. Presiunea constantă de la locul de muncă și nivelul ridicat de stres își pun amprenta asupra oamenilor. În plus, timpul tot mai limitat dedicat familiei afectează inevitabil echilibrul din cuplu.

Ce se întâmplă în Leverkusen, orașul unde aproape toate căsniciile se destramă

La nivel european, situația devine și mai surprinzătoare. Există un oraș care depășește cu mult aceste cifre și pare să bată toate recordurile în materie de divorțuri. Este vorba despre , un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania. Aici, despărțirile au devenit aproape ceva obișnuit. Nu mai puțin de 91 din 100 de căsătorii ajung să se destrame aici. Este un procent greu de ignorat și extrem de îngrijorător.

Leverkusen este un oraș important, cu aproximativ 160.000 de locuitori, însă se evidențiază printr-o statistică pe care nimeni nu și-ar dori-o. Practic, se află detașat pe primul loc în topurile naționale privind numărul de divorțuri. Această situație ridică numeroase semne de întrebare despre cât de dificilă a devenit viața de familie în marile orașe europene.