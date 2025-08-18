Galațiul se poate mândri cu un exponat de-a dreptul neobișnuit: o pâine veche de peste 130 de ani. Coaptă în Italia, în vara anului 1892, produsul se află și astăzi într-o stare remarcabilă, doar că nu în țara cu ieșire la Marea Mediterană, ci în Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”.

Inițial, pâinea a fost produsă pentru Expoziția Italo-Americană de la Genova, organizată cu scopul de a marca 400 de ani de la descoperirea Americii de către Cristofor Columb. A fost adusă în România de către marinarul gălățean Vasile Pamfil, care a vizitat expoziția și, impresionat fiind, a cumpărat pâinea cu tot cu ambalajul original și a în țară, pe post de suvenir.

În 1915, pâinea a ajuns în posesia unui renumit colecționar din zonă, profesorul Paul Pașa, care la rândul său, și-a donat toate obiectele deosebite Muzeului de Istorie din Galați, potrivit .

În ce stare se află pâinea astăzi

Obiectul nu s-a bucurat merei de aprecierea cuvenită, astfel că în perioada comunistă, exponatul a fost retras din vitrine. A fost mutată în depozite și a mai văzut lumina zilei abia după Revoluția din 1989. În 2009, a devenit obiectul de studiu al cercetărilor de la de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați, care i-au analizat starea. Deși, evident, nu mai poate fi consumată, pâinea nu prezintă nici urme de mucegai, nici de degradare vizibilă.

Astăzi, pâinea din 1892 este din nou expusă, ba chiar reprezintă una dintre cele mai inedite piese din patrimoniul muzeului gălățean. Obiectul atrage anual sute de vizitatori curioși în orașul de pe malul .