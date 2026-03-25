Un proiect ambițios prinde viață în Portul Constanța! lansează un plan pe 5 ani pentru refacerea ecosistemului marin. Gigantul arab va crea adevărate „păduri subacvatice”, plantând alge native în zona terminalului CSCT, pe care îl operează încă din 2004.

În spatele acestui demers stă o colaborare solidă între DP World, Mare Nostrum, și Asociația DARVIC. Împreună, aceste organizații își unesc expertiza pentru a readuce la viață un ecosistem fragil.

Proiectul vizează refacerea algelor brune Cystoseira barbata, o specie-cheie pentru biodiversitatea de coastă. Aceasta creează adevărate „păduri subacvatice” în apele puțin adânci. Aceste formațiuni oferă adăpost pentru crustacee și alte nevertebrate și devin pepiniere naturale pentru peștii tineri, informează .

În ultimele decenii, aceste habitate au dispărut treptat de pe litoralul românesc, afectate de presiunile asupra mediului. Restaurarea lor nu înseamnă doar refacerea vieții marine. Este și o oportunitate reală de captare a carbonului albastru, un beneficiu important care va fi atent monitorizat pe parcursul întregului proiect.