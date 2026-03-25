Un proiect ambițios prinde viață în Portul Constanța! DP World lansează un plan pe 5 ani pentru refacerea ecosistemului marin. Gigantul arab va crea adevărate „păduri subacvatice”, plantând alge native în zona terminalului CSCT, pe care îl operează încă din 2004.
Cum revine la viață ecosistemul marin din Portul Constanța
În spatele acestui demers stă o colaborare solidă între DP World, Mare Nostrum, Institutul de Biologie al Academiei Române și Asociația DARVIC. Împreună, aceste organizații își unesc expertiza pentru a readuce la viață un ecosistem fragil.
Proiectul vizează refacerea algelor brune Cystoseira barbata, o specie-cheie pentru biodiversitatea de coastă. Aceasta creează adevărate „păduri subacvatice” în apele puțin adânci. Aceste formațiuni oferă adăpost pentru crustacee și alte nevertebrate și devin pepiniere naturale pentru peștii tineri, informează replicaonline.
În ultimele decenii, aceste habitate au dispărut treptat de pe litoralul românesc, afectate de presiunile asupra mediului. Restaurarea lor nu înseamnă doar refacerea vieții marine. Este și o oportunitate reală de captare a carbonului albastru, un beneficiu important care va fi atent monitorizat pe parcursul întregului proiect.
Ce presupune implementarea acestui proiect de restaurare marină
Totul începe cu o cartografiere atentă a habitatelor existente, pentru a identifica zonele cu cel mai mare potențial de refacere. Apoi sunt create pepiniere speciale, unde algele sunt cultivate înainte de a fi reintroduse în mediul natural, acolo unde pot reconstrui ecosistemele pierdute. Procesul este urmărit îndeaproape. Fiecare etapă este monitorizată pentru a evalua atât rata de supraviețuire, cât și impactul real asupra biodiversității.
„Protejarea ecosistemelor marine este esențială atât pentru activitatea noastră, cât și pentru obiectivele noastre de sustenabilitate. Inițiativa va sprijini biodiversitatea, va consolida reziliența litoralului și va contribui la adaptarea la schimbările climatice în regiunea Mării Negre”, a spus Nicholas Mazzei, Vicepreședinte pentru Sustenabilitate – Europa, DP World.
În paralel, proiectul include programe educative și inițiative de implicare comunitară. Acestea sunt menite să crească gradul de conștientizare și responsabilitate față de mediul marin.
„Restaurarea eficientă a mediului necesită un angajament pe termen lung și colaborare – în acest caz, între un ONG de mediu, mediul academic și sectorul privat. Lucrând separat, capacitatea noastră de a produce schimbări reale ar fi limitată. Lucrând împreună și cu sprijinul DP World, putem contribui la refacerea fundamentelor unui ecosistem costier sănătos”, a precizat Marian Paiu, Director Executiv al Mare Nostrum.
De ce contează investițiile DP World în România
Prezența DP World în România nu este una recentă, ci construită în timp, prin investiții strategice și dezvoltare constantă. Terminalul CSCT din Portul Constanța a fost prima investiție europeană a companiei, marcând un pas important în extinderea sa globală.
De atunci, DP World a investit peste 250 de milioane de euro în România, contribuind la modernizarea infrastructurii și la creșterea capacității operaționale a terminalului.
Acest nou proiect de restaurare costieră nu este întâmplător. El reflectă o direcție clară asumată de companie, aceea de a îmbina dezvoltarea economică cu responsabilitatea față de mediu și sustenabilitate.