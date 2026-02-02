Puține lucruri trezesc amintiri mai frumoase decât mirosul de pâine proaspăt scoasă din cuptor. Este aroma care ne poartă instant înapoi în copilărie, la mesele simple pregătite de bunici și mam. Chiar și astăzi, multe aleg să ducă mai departe această tradiție, frământând pâinea chiar la ele acasă.

Dacă vrei să redescoperi gustul autentic al pâinii de altădată, așa cum se prepara odinioară, inspiră-te din rețetele anilor 1930. Iată ce trebuie să știi înainte să te apuci de frământat.

Cum se făcea pâinea de casă în România anilor 1930

Inspirată din bucătăria tradițională de la sat, această rețetă vine din vremurile în care pâinea se cocea cu răbdare și ingrediente simple. Era perioada de dinainte ca drojdia industrială să ajungă în fiecare gospodărie. Rezultatul este un preparat consistent, cu miez plin și crustă aurie, care păstrează gustul acela curat și autentic al copilăriei.

Prepararea începe cu o plămădeală simplă, obținută din frecată cu puțin zahăr și apă călduță. Peste acest amestec se adaugă câteva linguri de făină, apoi se lasă la cald până când începe să prindă viață. Urmează frământarea, făcută într-un lighean mare sau covataș, unde făina se amestecă treptat cu apa, sarea și maiaua. Se lucrează până când aluatul devine elastic și nu se mai lipește de mâini.

În unele zone se adăuga și puțină untură sau ulei, pentru o textură mai fragedă, dar pâinea se făcea adesea și fără. După minimum 30 de minute de frământat, aluatul se acoperă cu un ștergar curat și se lasă la crescut într-un loc cald, aproximativ două ore, până își dublează volumul. Așa procedau și gospodinele de odinioară, care așezau covata lângă sobă. Apoi așteptau răbdătoare ca totul să fie gata pentru copt.

Care sunt pașii finali pentru modelarea și coacerea pâinii

Odată ce aluatul a crescut, se răstoarnă pe masa de lucru, se mai frământă puțin și se modelează în forma dorită, rotundă sau alungită. Deasupra se face o crestătură cu cuțitul, cel mai adesea în semn de cruce, un obicei vechi, transmis din generație în generație.

Coacerea se poate face în stil tradițional, într-un cuptor de pâine bine încins și curățat de jar. Alternativ, varianta modernă presupune folosirea cuptorului de acasă, preîncălzit la 200°C, timp de 45–60 de minute.

Preparatul este gata atunci când sună a gol la o bătaie ușoară în partea de jos. Se scoate cu grijă, se așază pe un fund de lemn și se acoperă lejer cu un . Pe vremuri, era consumat simplu, cu ceapă și sare, cu untură presărată cu boia sau alături de lapte acru ori zamă, iar dacă era păstrat corespunzător, rezista fără probleme câteva zile, potrivit click.ro.