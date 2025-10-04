B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Pană majoră de curent la munte. Localități turistice fără energie electrică de aproape 24 de ore: „Este o situație de urgență”

Pană majoră de curent la munte. Localități turistice fără energie electrică de aproape 24 de ore: „Este o situație de urgență”

Ana Beatrice
04 oct. 2025, 13:21
Pană majoră de curent la munte. Localități turistice fără energie electrică de aproape 24 de ore: „Este o situație de urgență”
Sursa Foto: www.freepik.com
Cuprins
  1. Satul Șimon, cel mai afectat de pana majoră de curent la munte
  2. De ce reclamă unii localnici echipele care intervin
  3. De ce durează atât de mult realimentarea cu energie

O pană majoră de curent lovește zona montană a județului Brașov, unde mai multe localități turistice se află în beznă de aproape 24 de ore. Stațiuni foarte frecventate de turiști, precum Bran, Moieciu, Peștera și Fundata, au rămas fără energie electrică după ce ninsorile abundente au rupt crengile copacilor și au avariat liniile de medie tensiune.

Situația creează probleme serioase atât pentru localnici, cât și pentru turiștii cazați, care se confruntă cu lipsa căldurii și a apei calde. Primarul comunei Bran, Cosmin Feroi, a declarat la B1 TV că satul Șimon este cel mai grav afectat.

Satul Șimon, cel mai afectat de pana majoră de curent la munte

Primarul comunei Bran, Cosmin Feroi, a transmis că satul Șimon este zona cea mai grav afectată. Aici stratul de zăpadă a ajuns la peste 40 de centimetri, iar greutatea a rupt crengile copacilor, prăbușindu-le peste firele de curent.

„Din păcate, zăpada abundentă care a căzut, în special în satul Șimon și pe zona aceea Peștera, Fundata, Poarta, dar în special la satul Șimon, unde mă găsesc și eu, a îngreunat crengile copacilor care au căzut pe firele de curent de medie tensiune și le-au rupt. Se intervine în acest moment undeva cu 6 echipe de la Electrica, noi cu Serviciul de Utilități Publice Bran să deszăpezim drumul, să tăiem crengile”, a spus edilul.

De ce reclamă unii localnici echipele care intervin

Pe lângă problema alimentării cu energie, s-au confruntat și cu plângeri neobișnuite din partea unor cetățeni: „Acum, ca o ironie a sorții, din păcate, avem și oameni care sună la 112 și ne reclamă că tăiem crengile și distrugem astfel anumiți copaci. Este o situație de urgență, chiar nu înțeleg de ce fac acest lucru, în situația în care de 24 de ore sunt oameni din satul Șimon care nu beneficiază de energie electrică. Sunt turiști, sunt copii mici, sunt oameni care au nevoie de căldură, care au nevoie de apă caldă, și, din păcate, sunt și oameni care înțeleg greșit aceste demersuri de a remedia cât mai repede situația.”

De ce durează atât de mult realimentarea cu energie

Este nefiresc că a venit atat de repede acest episod de iarna autentică, asta deși oamenii din zonă sunt obisnuiți cu temperaturile mai scăzute.

„Nu este prima situație de genul acesta. Am avut și iarna precedentă, dar a fost o situație mai ușoară, a fost o întrerupere de câteva ore. Deja ne regăsim undeva la aproape 24 de ore de când, în satul Șimon, pe Valea Tisei, zona Balaban, nu există curent. În timp ce vorbesc cu dumneavoastră sunt cu o echipă de-a lor. Ei intervin acum să degajeze crengile care stau efectiv pe firele de medie tensiune. Vă dați seama că, până nu îndepărtează toate crengile, de fiecare dată când dau drumul la curent se creează un arc electric care, pe lângă riscul, Doamne ferește, să afecteze integritatea cuiva, există și riscul să se rupă din nou”, a mai precizat Cosmin Feroi.

