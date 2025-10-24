B1 Inregistrari!
Panică în cel mai mare mall din Capitală. Zeci de clienți au fost evacuați (VIDEO)

Adrian A
24 oct. 2025, 13:20
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în cel mai mare mall din Capitală
  2. Incendiu la cel mai mare mall
  3. Tot mai multe incidente în mall-urile din Capitală

Cel mai mare mall din Capitală a fost evacuat în această dimineață. Zeci de clienți au fost puși pe fugă după ce alarmele din centrul comercial au început să sune.

Ce s-a întâmplat în cel mai mare mall din Capitală

Au fost momente de panică în cel mai mare centru comercial din București în această dimineață. Brusc alrmele de incendiu au început să sune, iar toți clienții aflați înăutru au fost îndrumați să părăsească mall-ul. Oamenii speriați nu au primit nicio explicație pentru ceea ce s-a întâmplat. Pe imaginile suprinse de clienți se văd și mame cu copii în cărucioare care se îndreaptă repede spre ieșirile de urgență.

Până la urmă lucrurile s-au lămurit. Totul a pornit de la un restaurant diin zona de food court a centrului comercial. Un senzor de fum din respectivul restaurant a declanșat alarmele.

Incendiu la cel mai mare mall

Centrul comercial a trecut însă și prin situații mult mai grave. În luna iulie a acestui an, un incediu a izbucnit la terasa centrului comercial, iar intervenția pompierilor a fost una destul de grea. Atunci au fost evacuați peste 2.000 de oameni. Totul din cauza unui scurt circuit care a aprins panourile fotovoltaice și izolația de pe acoperișul mall-ului.

Tot mai multe incidente în mall-urile din Capitală

Incidentele de acest fel din centrele comerciale din București s-au înmulțit în ultimul timp. Chiar cu o zi înainte, într-un mall din sectorul 5, zeci de oameni au fost evacuați după ce au fost semnalate posibile emanări de gaze. Și tot de la un restaurant aflat în centrul comercial.

