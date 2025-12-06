B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze

Selen Osmanoglu
06 dec. 2025, 14:40
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Alertă declanșată în timpul votului
  2. Ce spun specialiștii
  3. Incidente similare

O nouă alertă privind un posibil miros de gaze a fost declanșată sâmbătă, 6 decembrie, la Școala Gimnazială nr. 130 din Sectorul 5, unde funcționează două secții de votare. Incidentul, semnalat printr-un jandarm aflat în serviciu, vine la doar o zi după o situație identică în aceeași zonă. Verificările făcute de specialiști au arătat că nu există nicio scurgere de gaz metan, iar mirosul provine, de fapt, din canalizare.

Alertă declanșată în timpul votului

Sâmbătă dimineață, autoritățile au fost anunțate că în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130, unde funcționează secțiile de votare 884-890, se simte un miros suspect de gaze, scrie Adevărul.

„La data de 06.12.2025, în jurul orei 10:35, structurile de intervenție au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secțiile de votare nr. 884 – 890, organizate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze”, precizează DGPMB.

Apelul a mobilizat rapid echipajele ISU București-Ilfov, inclusiv specialiști CBRN, polițiști ai Brigăzii Rutiere și ai Secției 18, precum și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor. Pentru siguranța intervenției, traficul din zona școlii a fost temporar restricționat.

Ce spun specialiștii

După verificări, autoritățile au stabilit că nu există niciun risc pentru populație sau pentru desfășurarea procesului electoral.

Potrivit DGPMB, „mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare”. Aceeași concluzie a fost stabilită și cu o zi înainte, când un incident similar fusese raportat în zonă.

„Menționăm că, în cursul zilei precedente, în aceeași zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetățeni”, a mai precizat DGPMB.

Incidente similare

La Liceul Teoretic „Theodor Pallady”, profesorii au sesizat un miros puternic de gaz, iar întreaga clădire a fost evacuată. Distrigaz Sud Rețele nu a descoperit nicio scurgere.

Mai mult, zeci de persoane au fost evacuate, pe 20 noiembrie, dintr-un bloc de zece etaje din Zalău, după un apel la 112 privind un miros intens de gaz într-un apartament.

