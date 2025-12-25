B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
25 dec. 2025, 10:24
Papa Leon al XIV - lea. Sursa foto: X
Papa Leon al XIV-lea a lansat miercuri seară un apel ferm la pace, compasiune și respect pentru demnitatea umană, în prima sa liturghie de Crăciun oficiată în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în fața a mii de credincioși.

„Nu există loc pentru Dumnezeu dacă nu există loc pentru oameni”

Într-o bazilică arhiplină, suveranul pontif a subliniat legătura dintre credință și respectul față de semeni, citându-l pe regretatul papă Benedict al XVI-lea, conform Știrile ProTv.
„Pe pământ, nu există loc pentru Dumnezeu dacă nu există loc pentru oameni. A-l refuza pe unul înseamnă a-l refuza pe celălalt”, a spus papa Leon al XIV-lea.

Crăciunul, „sărbătoare a speranței”

Papa a vorbit despre semnificația Crăciunului într-o lume marcată de conflicte și inegalități.
Crăciunul „este o sărbătoare a speranţei… care ne face mesageri ai păcii”, a afirmat el, avertizând totodată asupra riscurilor unei „economii distorsionate”, care ajunge să trateze oamenii ca pe niște mărfuri, în ciuda faptului că demnitatea umană este „infinită”.

Mii de credincioși, prezenți în ciuda ploii

Mii de oameni s-au adunat în Piața Sfântul Petru, unde au urmărit slujba pe ecranele amplasate în exterior, în ciuda ploii. Înainte de liturghie, papa i-a salutat pe credincioși, le-a mulțumit pentru prezență și i-a binecuvântat pe cei care așteptau sub umbrele.

Omagiu pentru papa Francisc

În omilia sa, Leon al XIV-lea și-a amintit și de predecesorul său, papa Francisc, care a deschis Anul Sfânt de Crăciunul din 2024, într-o perioadă în care se confrunta cu probleme serioase de sănătate, transmițând atunci un mesaj de speranță.

Apel la pace în marile conflicte ale lumii

Primul papă născut în Statele Unite a făcut un apel la încetarea conflictelor armate, menționând explicit războiul din Ucraina și exprimându-și regretul față de refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu de Crăciun. De asemenea, și-a exprimat speranța unor progrese în discuțiile de pace dintre israelieni și palestinieni.

Marți, papa a cerut „oamenilor de bună credinţă” să implementeze un armistițiu de 24 de ore în toate războaiele din lume, afirmând că respingerea acestei inițiative de către Rusia i-a provocat „o mare tristeţe”.

Mesaj „Urbi et Orbi”, de Crăciun

În ziua de Crăciun, papa Leon al XIV-lea va transmite mesajul tradițional din Piața Sfântul Petru și va oferi prima sa binecuvântare „Urbi et Orbi” („Către oraș și lume”). Zeci de mii de credincioși sunt așteptați să participe la eveniment.

