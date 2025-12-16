B1 Inregistrari!
Desertul românesc care a intrat în top 100 cele mai bune dulciuri din lume: „Sunt încântați de combinație”

16 dec. 2025, 21:28
Desertul românesc care a intrat în top 100 cele mai bune dulciuri din lume: „Sunt încântați de combinație”
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cât costă papanașii românești în restaurante
  2. Care este cel mai iubit desert la nivel mondial

România a intrat cu un desert în top 100 mondial al celor mai îndrăgite preparate dulci. Desertul care s-a făcut remarcat și printre străini sunt papanașii românești. Servit alături de smântână și dulceață, acest preparat bogat în gusturi și calorii a depășit celebrul creme brulee-ul al francezilor sau vafele belgiene.

Cât costă papanașii românești în restaurante

Papanașii demonstrează că nu este nevoie de un mod complicat de preparate ori ingrediente scumpe pentru a obține un preparat plin de savoare. Bazat pe o rețetă simplă, transmisă din generație în generație, desertul este singurul creat pe meleaguri românești care a reușit să intre în top 100 dulciuri îndrăgite la nivel mondial.

Papanașii sunt aproape nelipsiți din meniurile restaurantelor. O porție cântărește în jur de 400 de grame şi costă aproximativ 40 de lei. Sunt serviţi alături de nelipsita smântână și dulceaţă de cireşe, afine sau zmeură. Varianta în engleză a meniurilor descrie desertul ca „gosoși locale”.

„Sunt foarte încântaţi de combinaţia aceasta de smântână, această mică gogoşică şi de dulceaţa în sine, ei mai vin cu puţin zahăr pudră deasupra. Şi cam asta este minunea noastră din restaurante”, a spus Daniel Iordan, chef restaurant tradiţional, pentru Observator News.

Care este cel mai iubit desert la nivel mondial

Când vine vorba de papanași, românii nu își mai numără calorii. Așa se face că restaurantele vând sute de porţii, zilnic.

Chiar dacă numărul pare impresionant, sunt departe de cel mai îndrăgit preparat dulce din lume. Desertul portughez Pastel de Belem, creat în Lisabona, în cartierul al cărui nume îl și poartă, este cel mai iubit desert. În medie, sunt vândute câte 30.000 de porții, în fiecare zi.

„Doar câteva persoane ştiu reţeta şi produc această prăjitură. În fiecare dimineaţă, vin, se duc în biroul secret şi cu uşa închisă prepară crema şi aluatul”, a mărturisit Fedra Monteiro, supervizor operaţional patiserie.

TasteAtlas, care a conceput acest top mondial, este o platformă internațională dedicată promovării mâncărurilor tradiționale din  întreaga lume.

