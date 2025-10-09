B1 Inregistrari!
Monden » Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura". Ce s-a întâmplat acolo

Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo

Selen Osmanoglu
09 oct. 2025, 12:11
Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo
Foto: Facebook
Monica Tatoiu a fost în vacanță în Lisabona cu un cuplu de prieteni. Aceasta a avertizat oamenii să aibă grijă pe străzi căci mai dispar bunuri personale.

Ce s-a întâmplat

Monica Tatoiu a plecat recent în Portugalia cu un cuplu de prieteni. Aceștia doreau să investească în țara respectivă, însă s-au răzgândit brusc. Prietenei afaceristei i-a fost furat telefonul mobil.

„Nu este o vacanță, am venit să le arăt niște prieteni Portugalia, niște prieteni care vor să investească în Portugalia. Nu cred că mai investesc (…) Sunt prietenii mei de 30 de ani (…) Ieri seara nu eram prea fericită (n.r. atunci când prietenei sale i-a fost furat telefonul)”, a spus Monica Tatoiu, la Spynews TV, conform Click.

„Eu am grijă”

Monica Tatoiu a mărturisit că ea încearcă să prevină astfel de situații și își ține întotdeauna geanta la piept, în special în zonele aglomerate. Mai mult, aceasta a spus că are apă sfințită și anafură la ea.

„Eu am grijă, eu merg întotdeauna cu geanta la piept în zonele aglomerate (…) Atenție, în Portugalia se fură. Poliția este supraaglomerată (…) Lucrurile astea nu mi se întâmplă mie, astea li se întâmplă prietenilor mei, soțului meu, eu plec cu Biblia, cu apa sfințită și cu anafura (…) Alții nu știu ce fac”, a mai declarat Monica Tatoiu.

Ce ar face Monica Tatoiu dacă ar rămâne fără bani

În cadrul unui podcast, Monica Tatoiu a mărturisit că dacă ar rămâne fără bani, cel mai probabil, s-ar angaja ca profesoară particulară a unui copil provenit dintr-o familie înstărită.

„Citesc despre Războiul Peloponesiac, despre noua hartă economică a Pacificului… Vreau să îmi dau un doctorat în Economia Pacificului, dar nu mă primește nimeni. Vreau să mi-l dau în China. Nu pot să fac ceva, fac altceva, dar nu stau și aștept să vină moartea… Eu asta am învățat, dacă o să fie criză economică. Rămân fără bani, nu îți imagina că o să plâng… Dau meditații, fac pe profesoara unui copil dintr-o familie cu bani, nu îmi e rușine să muncesc. Nu pot să fac baie o dată pe lună, s-a mai întâmplat…”, a spus Monica Tatoiu în podcastul „Gând la gând cu Teo”.

