Parcul Drumul Taberei se transformă, sâmbătă, în Satul Sportiv #BeActive. Ciprian Ciucu: De abia vă aștept pe toți să facem sport!

Primăria Sectorului 6 a anunțat că Parcul Drumul Taberei se va transforma într-un adevărat „sat al sportului”, sâmbătă, cu ocazia evenimentului #BeActive din Săptămâna Europeană a Sportului.

Săptămâna Europeană a Sportului are loc între 23 și 30 septembrie și este o inițiativă ce se desfășoară simultan în toate statele UE.

„La București, evenimentul va fi concentrat în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6. Sâmbătă, parcul va fi transformat într-un adevărat «sat al sportului», cu activități de dimineața până seara târziu. Iar de săptămâna viitoare ducem sportul în școli”, spune Primăria Sectorului 6.

Este a doua ediție a evenimentului #BeActive în România. La București, partenerul campaniei este Primăria Sectorului 6.

Nu este primul eveniment dedicat sportului organizat în această vară în Sectorul 6, care a marcat debutul anotimpului cald cu „Camp Run”.

„Polul distracției va fi sâmbătă în Parcul Drumul Taberei, care devine Satul Sportiv #BeActive. De la ora 11.00 până seara la 18.00 vor avea loc atât la scenă, cât și în restul parcului demonstrații inedite și flash mob-uri. Iar de la 19.00 până la 22.00 urmează BeActive Night, cu alte spectacole și demonstrații din toate sporturile”, mai notează Primăria Sectorului 6.

Vor fi prezenți sportivi din federațiile naționale de Baschet, Fotbal-Tenis, Scrimă, Bob și Sanie, Karting, Gimnastică, Dans sportiv, Tir cu arcul, Oină, Tenis de masă, Rugby, Judo, Airsoft, Atletism, Haltere, Kaiac-Canoe, Culturism și Fitness, Volei, Badminton, Box, Arte Marțiale, Canotaj, Șah, Sportul Pentru Toți, Lupte, Modelism și Wushu Kungfu.

„Copiii dornici să descopere tainele diferitelor sporturi vor primi câte un pașaport #BeActive, care va fi ștampilat pentru participarea la atelierele organizate în parc, iar implicarea le va fi recompensată cu numeroase premii”, se mai arată în același comunicat.

Primăria Sectorului 6: Caravana Sportului, miercuri, în școlile din sector

Instituția a anunțat că în școlile din Sectorul 6 va avea loc o caravană a sportului pe 27 septembrie.

„Săptămâna viitoare, pe 27 septembrie, Caravana Tinerii și Stilul de Viață Sănătos va merge în școlile și liceele din Sectorul 6. Sportivi celebri vor susține pe terenurile sau în sălile de sport demonstrații de scrimă, box, lupte, tir cu arcul, haltere, fotbal, tenis, judo, dar și șah. De asemenea, le vor vorbi copiilor despre importanța mișcării și a stilului de viață sănătos, iar nutriționiștii le vor da sfaturi prețioase de alimentație”, a precizat Primăria Sectorului 6.

Ciprian Ciucu: „De abia vă aștept pe toți să facem sport!”

Primarul Sectorului 6 a participat, miercuri, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, la evenimentul de lansare ediției din 2023 a Săptămânii Europene a Sportului, context în care el, reprezentanți ai federațiilor naționale, personalități din lumea sportului, ambasadori #BeActive și diverse oficialități de resort au transmis mesaje de conștientizare a importanței vieții active.

„Mă preocupă foarte mult zona sportivă, tocmai de aceea am redeschis curțile școlilor pentru comunitate, am reabilitat terenurile de sport și am amenajat cea mai lungă pistă de alergare profesională din România, implementată pe domeniul public. Are o lungime de 2,2 km și se află pe digul Lacului Morii. De asemenea, am finanțat cu un milion de lei un program dedicat sportului și sănătății, prin care susținem sportul de masă. Practic, copiii talentați, care pot deveni campionii de mâine, sunt antrenați gratuit de diferite cluburi, care au aplicat și au câștigat finanțare. De abia vă aștept sâmbătă pe toți în Sectorul 6, în Parcul Drumul Taberei, să facem sport!”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, la deschiderea oficială a .

Săptămâna Europeană a Sportului este o inițiativă a Comisiei Europene, menită să promoveze mișcarea și activitatea fizică în întreaga Europă. În România, vor participa peste 120.000 de persoane, printre care și comunitatea Sectorului 6, mai menționează primăria.