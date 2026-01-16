B1 Inregistrari!
Pare incredibil, dar e real: 15 minute de somn în plus pe noapte pot adăuga un deceniu la speranța de viață

Ana Beatrice
16 ian. 2026, 11:49
Sursă Foto. Freepik.com
Cuprins
  1. Cum pot doar câteva minute în plus să îți prelungească viața
  2. Care este, de fapt, combinația ideală pentru o viață mai lungă

Unul dintre cele mai importante secrete ale longevității este un stil de viață sănătos. Iar vestea bună este că nu trebuie să faci schimbări drastice ca să-ți îmbunătățești sănătatea pe termen lung. De multe ori, cele mai mici ajustări din rutina zilnică pot avea efecte surprinzător de mari.

De exemplu, potrivit experților, doar 15 minute în plus de somn pe noapte pot conta enorm pentru longevitate. Somnul ajută organismul să se refacă, susține imunitatea și echilibrează întregul corp. În timp, o astfel de schimbare aparent banală poate deveni un adevărat „boost” pentru sănătate.

Cum pot doar câteva minute în plus să îți prelungească viața

De cele mai multe ori, când auzim „stil de viață sănătos”, ne imaginăm automat diete stricte, restricții și antrenamente intense la sală. Însă adevărul este că sănătatea nu se construiește doar din ce mâncăm și cât sport facem. Un rol la fel de important îl are și somnul, pe care mulți îl neglijează complet. Somnul nu este un moft, ci un proces esențial prin care corpul se reface, își reglează hormonii și își menține echilibrul.

Profesorul Emmanuel Stamatakis și echipa sa de la Universitatea din Sydney susțin că drumul spre o longevitate de invidiat nu presupune schimbări drastice. Din contră, mici ajustări ale rutinei zilnice pot avea efecte uriașe asupra sănătății. Cercetătorii au analizat informații provenite de la aproximativ 60.000 de persoane, pe o perioadă de 8 ani. Aceștia au urmărit atent obiceiurile de somn, nivelul de activitate fizică și alimentația participanților.

Calitatea dietei a fost evaluată printr-un indicator numit DQS (Diet Quality Score), care poate ajunge până la 100. Acesta este influențat de consumul de legume, cereale, pește, uleiuri vegetale și alte alimente benefice. Experții din Australia au observat că persoanele care dorm doar cinci ore și jumătate pe noapte, fac 7,3 minute de mișcare pe zi și au un scor DQS de aproximativ 36,9 sunt mai expuse riscurilor. Însă soluția nu este una complicată. Câteva schimbări mici în rutină pot avea efecte mari asupra sănătății.

Mai exact, recomandările sunt extrem de simple. 15 minute în plus de somn și încă 1,6 minute de exerciții fizice pe zi. În plus, este suficientă și o porție de legume în plus consumată într-o săptămână. Sunt pași mici, dar care pot aduce beneficii mari și pot susține sănătatea pe termen lung, notează msn.com.

Care este, de fapt, combinația ideală pentru o viață mai lungă

Aceste schimbări aparent minore pot avea un impact spectaculos asupra sănătății și pot adăuga chiar un deceniu întreg la speranța de viață. Iar partea și mai interesantă este că, dacă ajustările devin puțin mai consistente, beneficiile cresc și mai mult.

Experții australieni au explicat și care ar fi combinația ideală pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă. În primul rând, somnul joacă un rol central și trebuie să fie odihnitor, în fiecare noapte. Mai exact, potrivit cercetătorilor, intervalul optim este între 7,2 și 8 ore de somn.

La acest obicei se adaugă între 42 și 103 minute de exerciții fizice, alături de un scor DQS ridicat, care indică o alimentație de calitate. Împreună, aceste elemente pot susține organismul pe termen lung și pot contribui decisiv la longevitate.

Mai mult, longevitatea nu se bazează pe un singur obicei „miracol”, ci pe un mix echilibrat. Somnul suficient, mișcarea constantă și alimentația de calitate lucrează împreună ca un trio esențial pentru sănătate.

