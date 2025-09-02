Un zbor al companiei Virgin Australia pe ruta Denpasar – Brisbane s-a transformat într-un calvar, după ce toate toaletele avionului nu au mai funcționat.

Pasagerii au fost nevoiți să recurgă la soluții umilitoare, iar compania și-a cerut scuze oficial, informează .

Cuprins:

Despre zborul cu probleme tehnice care a devenit o încercare de rezistență

Care a fost experiența pasagerilor

Care a fost reacția companiei

Despre zborul cu probleme tehnice care a devenit o încercare de rezistență

Zborul VA50 al Virgin Australia, care a plecat din Bali pe 28 august, ar fi trebuit să fie o cursă normală de șase ore.

Totuși, avionul a decolat cu o toaletă defectă, ceea ce a provocat cozi de peste 40 de minute la celelalte . Situația s-a înrăutățit după ce și ultimele două toalete s-au stricat în ultimele 100 de de zbor, lăsând pasagerii fără opțiuni.

Echipa de cabină le-a spus călătorilor că pot folosi fie sticle, fie toaletele deja nefuncționale și aproape revărsate.

Martorii au menționat că podeaua din cabină era murdară și îmbibată, iar mirosul era insuportabil.

Care a fost experiența pasagerilor

Un călător a relatat că o femeie în vârstă nu a mai putut să reziste și a avut parte de o situație jenantă, fiind nevoită să se urineze pe ea.

„La jumătatea zborului, toate toaletele s-au stricat. În următoarele trei ore, echipajul de cabină ne-a informat că va trebui să ne ușurăm în sticle sau ‘pe tot ce era deja în toaletă’”, a spus un pasager pentru The Australian, citat de Mirror.

Același pasager a mai spus: „Este un risc pentru sănătatea publică, o problemă de siguranță și o rușine absolută ca pasagerii să fie obligați să stea într-un spațiu închis timp de ore, înconjurați de toalete care dau pe afară și de deșeuri umane”

Care a fost reacția companiei

Virgin Australia a confirmat incidentul și și-a cerut scuze public. „Un zbor Virgin Australia din Denpasar către Brisbane, joi seara, a avut o problemă în timpul zborului care a afectat funcționarea toaletelor. Ne cerem scuze sincer pasagerilor noștri și le mulțumim echipajului pentru gestionarea unei situații dificile la bord”, a declarat compania, potrivit sursei citate.

Pentru a compensa situația, pasagerii vor primi un credit pentru biletul avionului.