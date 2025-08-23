Un însoțitor de zbor al British Airways a fost concediat de companie după ce, în timpul unei curse, a fost găsit drogat și în toaleta avionului.

Totul s-a întâmplat în timpul unui zbor din California spre Londra.

Haden Pentecost (42 de ani) nici n-a fost lăsat să-și facă treaba, pentru că a lipsit de la verificările obligatorii de siguranță. În plus, era incoerent și tot transpira. După ce s-a plâns de crampe stomacale și a spus că trebuie să se schimbe, el s-a încuiat în toaleta avionului.

O colegă l-a găsit acolo complet dezbrăcat, fără ca măcar să-și dea seama că e gol. Ea l-a îmbrăcat și apoi el a fost legat de un scaun să nu se mai miște.

Pentecost avea pupilele dilatate, puls ridicat și a fost controlat la fiecare 20 de minute până la sosirea pe Aeroportul Heathrow, de unde a fost preluat de medici și dus la spital, scrie

Analizele ulterioare au arătat prezența metamfetaminei și a amfetaminei în organism.

Ce a spus însoțitorul de zbor în fața instanței

Vineri, Haden Pentecost a pledat în fața instanței vinovat pentru îndeplinirea unei funcții aviatice sub influența drogurilor. El urmează să-și afle sentința.

Între timp, compania British Airways l-a concediat.