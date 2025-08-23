B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Însoțitor de zbor, concediat după ce a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului

Însoțitor de zbor, concediat după ce a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului

Traian Avarvarei
23 aug. 2025, 19:59
Însoțitor de zbor, concediat după ce a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Sursa foto simbol: Pixabay

Un însoțitor de zbor al British Airways a fost concediat de companie după ce, în timpul unei curse, a fost găsit drogat și dezbrăcat complet în toaleta avionului.

Cuprins

  • Cum s-a întâmplat incidentul în avion
  • Ce a spus însoțitorul de zbor în fața instanței

Cum s-a întâmplat incidentul în avion

Totul s-a întâmplat în timpul unui zbor din California spre Londra.

Haden Pentecost (42 de ani) nici n-a fost lăsat să-și facă treaba, pentru că a lipsit de la verificările obligatorii de siguranță. În plus, era incoerent și tot transpira. După ce s-a plâns de crampe stomacale și a spus că trebuie să se schimbe, el s-a încuiat în toaleta avionului.

O colegă l-a găsit acolo complet dezbrăcat, fără ca măcar să-și dea seama că e gol. Ea l-a îmbrăcat și apoi el a fost legat de un scaun să nu se mai miște.

Pentecost avea pupilele dilatate, puls ridicat și a fost controlat la fiecare 20 de minute până la sosirea pe Aeroportul Heathrow, de unde a fost preluat de medici și dus la spital, scrie The Guardian.

Analizele ulterioare au arătat prezența metamfetaminei și a amfetaminei în organism.

Ce a spus însoțitorul de zbor în fața instanței

Vineri, Haden Pentecost a pledat în fața instanței vinovat pentru îndeplinirea unei funcții aviatice sub influența drogurilor. El urmează să-și afle sentința.

Între timp, compania British Airways l-a concediat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina
Externe
Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina
Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
Externe
Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
Externe
Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin în SUA, la Cupa Mondială de la anul: „Pentru cineva care mă respectă foarte mult. Am să-i trimit și lui un bilet. Frumoasă poză am făcut cu el, săptămâna trecută” (VIDEO)
Externe
Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin în SUA, la Cupa Mondială de la anul: „Pentru cineva care mă respectă foarte mult. Am să-i trimit și lui un bilet. Frumoasă poză am făcut cu el, săptămâna trecută” (VIDEO)
Trump: Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, ei sunt ca uleiul și oțetul. Nu se înțeleg prea bine. Aș prefera să nu particip la întâlnirea lor
Externe
Trump: Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, ei sunt ca uleiul și oțetul. Nu se înțeleg prea bine. Aș prefera să nu particip la întâlnirea lor
Țara care a decis să interzică jocurile de noroc online: „În timp ce unii se nenorocesc și își distrug familiile, alții se îmbogățesc”
Externe
Țara care a decis să interzică jocurile de noroc online: „În timp ce unii se nenorocesc și își distrug familiile, alții se îmbogățesc”
Încă o taxă bizară pentru turiști, în Italia. Surpriza unor tineri când au văzut nota de plată la un restaurant
Externe
Încă o taxă bizară pentru turiști, în Italia. Surpriza unor tineri când au văzut nota de plată la un restaurant
Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi
Externe
Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi
Un român a atacat un șofer de autobuz din Dublin cu pumnii și un obiect metalic. Ce s-a întâmplat mai exact
Externe
Un român a atacat un șofer de autobuz din Dublin cu pumnii și un obiect metalic. Ce s-a întâmplat mai exact
Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
Externe
Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
Ultima oră
21:30 - România, în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu învață, nici nu lucrează. „Rezultatele școlare slabe, o preocupare majoră”
20:57 - Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei
20:30 - Ce n-ar trebui să comanzi niciodată dintr-un restaurant: „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore”
19:29 - Patru morți într-un teribil accident în Argeș. Cum s-a produs tragedia
19:12 - Codin Maticiuc a dezvăluit cu cât îi plătește pe actorii din filmele sale: „Ăsta-i adevărul!”
18:48 - Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
18:26 - Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
17:56 - Radu Vâlcan, despre partea nevăzută de la Insula Iubirii: Mereu mă surprinde câte ceva. Mă consumă psihic și simt nevoia de o vacanță
17:26 - Bănescu: Degeaba ne lăudăm că suntem creștini, nu prea mai suntem. Un creștin nu e un om agresiv, analfabet, rău, care-și încheie îndemnurile la violență cu „Doamne, ajută!”. Suntem țara cu cel mai mare număr de femei ucise (VIDEO)
16:42 - Shurubel: „Mi se pare oribil ce pățesc femeile în 2025. Aș introduce egalitatea de șanse ca materie la școală. Aș vrea ca femeile să conducă lumea, sincer”. Ce a spus despre Andrew Tate