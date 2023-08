Pasiunea care s-a transformat într-o afacere / O tânără nu a renunțat la visul său, iar acum încasează peste 10.000 de dolari pe lună

Grace Torres, o tânără în vârstă de 23 de ani, și-a transformat pasiunea pentru fotografie în cariera ideală, care a ajutat-o să devină independentă din punct de vedere financiar la o vârstă foarte fragedă.

Tânăra a investit 45.000 de dolari în visul său, iar anul trecut a bifat venituri de 177.000 de dolari pe an. În prezent, ea câștigă aproximativ 10.000 de dolari pe lună.

Nu a renunțat la visul său, iar acum câștigă zeci de mii de euro pe an

Grace a început să filmeze petreceri Sweet 16 încă de la 13 ani, pe o sumă aproape inexistentă. Inițial, ea a început cu un echipament foto de aproximativ 500 de dolari, dar după cursurile Universității Southeastern din Lakeland, Florida, tânăra a câștigat câțiva clienți și bani.

Aflând că fotografii de succes investesc în echipamente de înaltă calitate, Grace nu s-a lăsat mai prejos și a investit, în total, suma de 45.000 de dolari.

„Întotdeauna am avut mai multe locuri de muncă în timpul facultăţii, aşa că faptul că am putut să am un singur loc de muncă, în care să am propriul meu program şi să îmi fac propriul program a fost o binecuvântare pentru mine. Mă trezesc în fiecare dimineaţă încântată să lucrez cu clienţii cu care lucrez şi să fac ceea ce îmi place”, a spus ea.

Orice început este greu, așa cum a fost și al lui Torres. Tânăra a fost nevoită să își prelungească programul, pentru a face rezervări la fiecare două săptămâni. După ce a terminat studiile universității Southeastern, Grace și-a promovat munca în online. Ulterior, acum 2 ani, a început să lucreze full-time pentru pasiunea sa.

Anul trecut, tânăra s-a confruntat cu un număr mare de comenzi, mai ales că a fost anul postpandemic. Torres a filmat la 46 de nunți anul trecut, dintre care 10 într-o singură lună, potrivit .

„Vreau să continui să-mi construiesc compania, să cresc şi să mă extind, astfel încât să am mai multe oportunităţi de a lucra cu mai multe cupluri cu care mă conectez cu adevărat şi să călătoresc în locurile în care mi-am dorit întotdeauna să merg”, a declarat Grace Torres, conform sursei menționate anterior.