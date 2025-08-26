După ce zilele trecute au apărut în spațiul public imagini cu doi preoți, în timp ce dansau la bară într-un club și fumau, Patriarhia Română a venit cu o reacție.

Cuprins:

Ce spune Patriarhia Română despre efectele unor astfel de incidente asupra credincioșilor Cine a publicat imaginile cu cei doi preoți, din club

Ce spune Patriarhia Română despre efectele unor astfel de incidente asupra credincioșilor

Patriarhia Română face un apel către toate eparhiile să sancționeze abaterile disciplinare ale clericilor, atunci când acestea sunt demonstrate de probe clare, care nu lasă loc de interpretări.

„În situaţiile în care există probe concrete de abateri grave, sancţiunile prevăzute de Sfintele Canoane, de dispoziţiile statutare şi regulamentare în vigoare trebuie aplicate cu celeritate”, subliniază Patriarhia Română.

Conform sursei citate, birourile de presă ale eparhiilor se fac responsabile de informarea corectă și în timp real a publicului, în ceea ce privește cercetările făcute şi măsurile luate în astfel de cazuri, care „pot genera tulburare şi sminteală în rândul credincioşilor”.

Reacția Patriarhiei Române vine după ce Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat oprirea revocarea din funcție și trimiterea la judecata Consistoriului Monahal a celor doi preoți filmați când dansau în club la bară și fumau.

Cine a publicat imaginile cu cei doi preoți, din club

În comunicatul transmis, Patriarhia Română și-a exprimat dezaprobul și față de atitudinea răzbunătoarea și răuvoitoare a celui care a distribuit imaginile cu cei doi preoți, din club.

„Potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos: «Smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala» (Matei 18, 7), dezaprobăm abaterile de la disciplina bisericească, dar şi atitudinea celor care, din dorinţă de răzbunare şi nu din spirit de îndreptare, lansează atacuri coordonate împotriva Bisericii Ortodoxe Române, încercând să defăimeze lucrarea ei în societate”, se mai afirmă în comunicatul transmis de Patriarhia Română.

Se pare că acesta este un de filme din Bihor, și totodată, un fost preot. A fost caterisit după încălcarea mai multor nereguli și comiterea unor ilegalități.

Mai mult, bărbatul ar fi un susținător înrăit al Rusiei, participând chiar la slujbe în Moscova, alături de patriarhul Kirilll, cel care binecuvântează războiul Rusiei cu Ucraina, arată unei informări oficiale ale bisericii, citate de .

De altfel, fostul preot, despre care Episcopia Oradiei spune că este legionar, extremist și în slujba mafiei rusești, s-a și întâlnit cu .