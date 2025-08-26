B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Patriarhia Română, prima reacție în scandalul preoților care dansau la bară. „Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”

Patriarhia Română, prima reacție în scandalul preoților care dansau la bară. „Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”

B1.ro
27 aug. 2025, 00:11
Patriarhia Română, prima reacție în scandalul preoților care dansau la bară. „Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”
Foto: basilica.ro

După ce zilele trecute au apărut în spațiul public imagini cu doi preoți, în timp ce dansau la bară într-un club și fumau, Patriarhia Română a venit cu o reacție.

 

 Cuprins: 

  1. Ce spune Patriarhia Română despre efectele unor astfel de incidente asupra credincioșilor
  2. Cine a publicat imaginile cu cei doi preoți, din club

 

Ce spune Patriarhia Română despre efectele unor astfel de incidente asupra credincioșilor

Patriarhia Română face un apel către toate eparhiile să sancționeze abaterile disciplinare ale clericilor, atunci când acestea sunt demonstrate de probe clare, care nu lasă loc de interpretări.

„În situaţiile în care există probe concrete de abateri grave, sancţiunile prevăzute de Sfintele Canoane, de dispoziţiile statutare şi regulamentare în vigoare trebuie aplicate cu celeritate”, subliniază Patriarhia Română.

Conform sursei citate, birourile de presă ale eparhiilor se fac responsabile de informarea corectă și în timp real a publicului, în ceea ce privește cercetările făcute şi măsurile luate în astfel de cazuri, care „pot genera tulburare şi sminteală în rândul credincioşilor”.

Reacția Patriarhiei Române vine după ce Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat oprirea revocarea din funcție și trimiterea la judecata Consistoriului Monahal a celor doi preoți filmați când dansau în club la bară și fumau.

Cine a publicat imaginile cu cei doi preoți, din club

În comunicatul transmis, Patriarhia Română și-a exprimat dezaprobul și față de atitudinea răzbunătoarea și răuvoitoare a celui care a distribuit imaginile cu cei doi preoți, din club.

„Potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos: «Smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala» (Matei 18, 7), dezaprobăm abaterile de la disciplina bisericească, dar şi atitudinea celor care, din dorinţă de răzbunare şi nu din spirit de îndreptare, lansează atacuri coordonate împotriva Bisericii Ortodoxe Române, încercând să defăimeze lucrarea ei în societate”, se mai afirmă în comunicatul transmis de Patriarhia Română.

Se pare că acesta este un regizor de filme din Bihor, și totodată, un fost preot. A fost caterisit după încălcarea mai multor nereguli și comiterea unor ilegalități.

Mai mult, bărbatul ar fi un susținător înrăit al Rusiei, participând chiar la slujbe în Moscova, alături de patriarhul Kirilll, cel care binecuvântează războiul Rusiei cu Ucraina, arată unei informări oficiale ale bisericii, citate de Știrile ProTV.

De altfel, fostul preot, despre care Episcopia Oradiei spune că este legionar, extremist și în slujba mafiei rusești, s-a și întâlnit cu Putin.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Eveniment
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Incendiu puternic la Dragonul Roșu. Hala de depozitare s-a prăbușit parțial și degajă un fum dens
Eveniment
Incendiu puternic la Dragonul Roșu. Hala de depozitare s-a prăbușit parțial și degajă un fum dens
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
Externe
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
Eveniment
Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
Eveniment
Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Externe
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”
Eveniment
Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”
Cum influențează alimentele efectul medicamentelor. Exemplele date de specialiști
Eveniment
Cum influențează alimentele efectul medicamentelor. Exemplele date de specialiști
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”
Eveniment
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”
Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba
Externe
Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba
Ultima oră
00:25 - Cseke Attila: 40.000 de oameni vor fi concediați din administrația locală și centrală
23:58 - A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
23:46 - Ministrul Cseke Attila, despre pensiile magistraților: „Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii”
23:27 - Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
23:22 - Incendiu puternic la Dragonul Roșu. Hala de depozitare s-a prăbușit parțial și degajă un fum dens
23:04 - Monica Anghel, pe patul de spital. Artista a suferit o intervenție chirurgicală. „Era din ce în ce mai complicat”
22:56 - Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
22:54 - Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților
22:41 - Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
22:38 - Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică