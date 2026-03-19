Acasa » Eveniment » Raport: Finlanda, cea mai fericită țară din lume pentru al nouălea an la rând. Pe ce loc e România

Raport: Finlanda, cea mai fericită țară din lume pentru al nouălea an la rând. Pe ce loc e România

Traian Avarvarei
19 mart. 2026, 08:20
Raport: Finlanda, cea mai fericită țară din lume pentru al nouălea an la rând. Pe ce loc e România
A apărut raportul anual al ONU privind fericirea.
Cuprins
  1. Pe ce loc e România în topul fericirii
  2. Ce criterii sunt luate în calcul în realizarea topului

Finlanda a fost desemnată din nou, pentru al nouălea an consecutiv, cea mai fericită țară din lume, într-un raport al ONU. România a mai urcat un loc în clasament. Surpriza anului e Costa Rica.

Pe ce loc e România în topul fericirii

Și anul acesta, Finlanda e pe primul loc. Ea e urmată de Islanda și Danemarca.

Surpriza anului e Costa Rica, ajunsă pe locul 4, cea mai înaltă poziție înregistrată vreodată pentru o țară din America Latină. Urmează apoi Suedia și Norvegia.

România a urcat anul acesta un loc, ajungând pe 34 din 147 de ţări.

Topul fericirii realizat de ONU.

Ce criterii sunt luate în calcul în realizarea topului

Clasamentul e realizat în principal cu date din sondajul Gallup World Poll, la care se adaugă informații despre sprijinul social, speranţa de viaţă, libertatea, generozitatea şi percepţia oamenilor asupra corupţiei.

Autorii remarcă „scăderi spectaculoase” ale nivelului de fericire în rândul tinerilor sub 25 de ani din SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă, „în special în rândul fetelor”.

Totuși, în alte regiuni a crescut nivelul mediu de fericire în rândul tinerilor.

„Majoritatea tinerilor din lume sunt mai fericiţi azi decât acum 20 de ani, iar asta e o tendinţă care merită atenţia noastră”, a transmis Jon Clifton, director general al Gallup.

ONU publică anual raportul în preajma Zilei Internaţionale a Fericirii.

