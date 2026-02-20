Memoriu către Nicușor Dan! Conducerile Curților de Apel din țară i-au transmis vineri, 20 februarie, președintelui Nicușor Dan solicitarea de a trimite Parlamentului legea privind pensiile magistraților pentru reexaminare, potrivit unui comunicat oficial. Cele 15 curți de apel civile, împreună cu Curtea Militară de Apel București, i-au înaintat președintelui un memoriu.

„Vă adresăm solicitarea ca, în exercitarea atribuţiei dumneavoastră prevăzute de art. 77 alin. (2) din Constituţia României, înainte de promulgare, să apreciaţi asupra oportunităţii de a adresa Parlamentului României o cerere de reexaminare, în ansamblul său, a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025)”, se arată în memoriul transmis de Curțile de Apel președintelui Nicușor Dan.

.

Memoriu către Nicușor Dan! Care sunt argumentele legale invocate de judecători

Judecătorii precizează că nu contestă decizia de miercuri, care a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Totuși, ei consideră că președintele trebuie să analizeze legea din perspectiva legalității și a conformității cu standardele interne și europene.

„Preşedintele României, în cadrul procedurii de promulgare a legii, are obligaţia de a analiza conţinutul normativ al legii şi de a constata dacă au fost respectate prevederile regulamentare, constituţionale sau convenţionale la care România este parte sau dacă interesul public, realităţile sociale, economice sau politice justifică reglementarea adoptată de Parlament şi supusă promulgării”, se arată în document.

Curțile de Apel subliniază că analiza trebuie să includă „aspecte de legalitate”, „deficiențe ale legii legate de conținutul său prin raportare la acte normative interne sau internaționale în vigoare” și „aspectele de oportunitate care privesc efectele economice, sociale, de mediu, legislative și bugetare”.

„În consecință, orice măsură legislativă națională care afectează condițiile statutare și materiale ale judecătorilor, inclusiv regimul pensiilor de serviciu, intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii în măsura în care este susceptibilă să influențeze independența acestora”, mai subliniază judecătorii.

Ei avertizează că „o intervenție legislativă, precum cea în discuție, este de natură să genereze îndoieli legitime în percepția justițiabililor cu privire la protecția magistraților față de presiuni externe”.

De ce contează data la care legea ar trebui să intre în vigoare

Conducerea celor 16 curți de apel atrage atenția că legea prevede intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Având în vedere decizia CCR, promulgarea legii de către președinte va surveni cu cel puțin o lună și jumătate întârziere față de data prevăzută în text.

Judecătorii mai subliniază că, la data intrării în vigoare a acestei legi, „pentru foarte mulți magistrați, aflați în pragul pensionării (după o carieră de peste 20 de ani numai în magistratură), regimul pensiei de serviciu va suferi modificări drastice.”

În plus, președinții Curților de Apel din țară atrag atenția că „judecătorii români sunt supuși celui mai drastic regim de interdicții și incompatibilități”.

„Constatăm că, în ipoteza adoptării proiectului de lege, vor exista discrepanţe majore între magistraţii pensionaţi înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.282/2023, magistraţii pensionaţi după intrarea în vigoare a Legii nr.282/2023 şi viitorii magistraţi pensionari, în condiţiile stipulate de proiectul de lege supus analizei şi chiar între aceştia din urmă şi persoanele care s-au pensionat/se vor pensiona în condiţiile prevăzute în sistemul public de pensii”, se arată în document.