Pensiile cresc până în 2030. Vești bune pentru milioane de pensionari din România! Potrivit unui mecanism stabilit prin lege, pensiile se majorează anual, la 1 ianuarie, în funcție de rata inflației și de 50% din creșterea venitului brut.

Cum vor crește pensiile în următorii ani

Acest lucru înseamnă că seniorii pot să își facă o simulare a veniturilor până în 2030 și să afle ce sume vor încasa.

Specialiștii de la au realizat o prognoză privind evoluția pensiilor. Dacă inflația va rămâne controlată și salariile vor crește, pensiile se vor majora între 3% și 8 %, în perioada 2026–2030.

Care sunt prognozele oficiale

Potrivit Consiliului Fiscal, pensiile de stat ar urma să fie indexate astfel:

2026: +8%

+8% 2027: +4,9%

+4,9% 2028: +3,8%

+3,8% 2029: +3,2%

+3,2% 2030: +3%

Aceste creșteri pot fi ajustate, însă oferă o imagine clară asupra veniturilor viitoare, potrivit Cancan.

Pensiile cresc până în 2030. Ce pensie va încasa, anual, un pensionar care are acum un venit de 2.000 de lei

2026: pensia va ajunge la 2.160 de lei (+8%)

2027: 2.358 de lei (+9,2%)

2028: 2.495 de lei (+5,8%)

2029: 2.572 de lei (+3,1%)

2030: pensia va ajunge la 2.650 de lei (+3,0%)

Pensiile cresc până în 2030. Ce pensie va încasa, anual, un pensionar care are acum un venit de 3.000 de lei

2026: pensia va ajunge la 3.260 de lei (+8%)

2027: 3.423 de lei (+5,0%)

2028: 3.553 de lei (+3,8%)

2029: 3.666 de lei (+3,2%)

2030: pensia va ajunge la 3.776 de lei (+3,0%)

Pensiile cresc până în 2030. Ce pensie va încasa, anual, un pensionar care are acum un venit de 4.000 de lei

2026: pensia va ajunge la 4.320 de lei (+8%)

2027: 4.536 de lei (+5,0%)

2028: 4.708 de lei (+3,8%)

2029: 4.872 de lei (+3,5%)

2030: pensia va ajunge la 5.003 de lei (+2,7%)

Pensiile cresc până în 2030. Ce pensie va încasa, anual, un pensionar care are acum un venit de 5.000 de lei

2026: pensia va ajunge la 5.400 de lei (+8%)

2027: 5.670 de lei (+5,0%)

2028: 5.885 de lei (+3,8%)

2029: 6.073 de lei (+3,2%)

2030: pensia va ajunge la 6.255 de lei (+3,0%)

Care e, în prezent, vârsta standard de pensionare

În prezent, vârsta standard este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, cu un stagiu minim de 15 ani și unul complet de 35 de ani. Până în 2035, se va face egalizarea vârstei de pensionare, astfel încât femeile vor ieși la pensie la aceeași vârstă cu bărbații. Ultima modificare a intrat în vigoare în ianuarie 2025, când vârsta femeilor a urcat la 62 de ani și 4 luni.

Pensiile vor crește până în 2030, oferind pensionarilor o mai mare siguranță financiară. Deși valorile exacte pot varia în funcție de inflație și de evoluția salariilor, simulările arată că pensionarii vor beneficia de venituri mai mari în fiecare an.