În luna decembrie, un număr semnificativ de pensionari din România au observat o creștere a pensiilor lor, primind sume suplimentare cuprinse între 490 și 610 lei. Aceste majorări au fost determinate de ajustările efectuate pentru a asigura un prag minim garantat al veniturilor pentru pensionarii din România.

Datele oficiale arată clar că județul în care trăiești poate face o diferență de mii de lei la venitul lunar. În timp ce zeci de mii de pensionari din România au primit, în luna decembrie, suplimente consistente de la stat, în alte zone ale țării pensia medie este aproape dublă față de județele aflate la coada clasamentului.

Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii, analizate de , discrepanțele sunt strâns legate de istoricul salarial și de contribuțiile plătite de-a lungul vieții active.

Pensionarii din România au pensii diferite. De ce nu sunt pensiile egale în toată țara

Sistemul public de pensii din România funcționează pe . Cu alte cuvinte, cu cât un angajat a avut salarii mai mari și a contribuit mai mult timp la sistem, cu atât pensia rezultată este mai mare.

Totuși, pentru a preveni situațiile extreme, legislația prevede un prag minim garantat, sub care nicio pensie nu poate coborî. Astfel, statul intervine acolo unde calculul contributiv ar duce la venituri prea mici pentru traiul zilnic.

Conform legii, pensia minimă este de 1.281 de lei. Aproximativ 827.000 de pensionari din România ar avea, în urma contributivității, pensii sub acest nivel. Pentru aceștia, statul completează diferența lunar.

În luna decembrie, suplimentele au fost considerabile, ajungând în unele județe la peste 600 de lei de persoană, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii.

Cine sunt pensionarii din România care au primit între 490 și 610 lei în plus la pensie

Diferențele sunt vizibile de la un județ la altul:

Bistrița-Năsăud : aproximativ 16.800 de pensionari au primit, în medie, 591 de lei

Hunedoara : circa 16.000 de beneficiari, cu un supliment mediu de 596 de lei

Timiș : aproximativ 22.000 de pensionari au primit 518 lei

Maramureș : aproape 26.000 de persoane au beneficiat de 613 lei , una dintre cele mai mari sume

București: circa 40.000 de pensionari au primit un supliment mediu de 500 de lei

Aceste date reflectă clar diferențele pensiilor din România, în funcție de contribuțiile anterioare.

Care sunt județele cu cele mai mici pensii

Există zone unde pensia medie rămâne mult sub media națională:

Botoșani, Vrancea, Călărași – aproximativ 2.200 de lei

Suceava, Olt, Satu Mare, Bistrița – în jur de 2.300 de lei

În aceste județe, suplimentele acordate de stat sunt esențiale pentru asigurarea unui venit minim decent.

Unde sunt pensiile aproape duble

La polul opus se află marile orașe: