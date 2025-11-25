Mai multe percheziții au loc în această dimineață la instituții publice, dar și la domiciliile unor funcționari publici din municipiul București și din județul Suceava. Este vorba despre o anchetă vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv.

Percheziții într-un dosar privind documente de identitate

a descins în mai multe locații din comuna Dumbrăveni, județul Suceava dar și din București într-o anchetă care vizează . Beneficiari au fost persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS. Sunt efectuate 17 percheziții, la domiciliile unor persoane fizice, dar și la instituții publice.

Acuzaţiile formulate de sunt de fals informatic, uz de fals şi complicitate la fals informatic. Autoritățile vizate au emis documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea, pentru domicilii false, dar și în baza unor documente contrafăcute referitoare la dobânzirea cetățeniei române.

Surse apropiate anchetei au relatat că 15 percheziţii au loc în comuna Dumbrăveni, din judeţul Suceava. Investigatorii au descins inclusiv la Primărie şi la Serviciul Public de Evidenţa Populaţiei, dar şi la locuinţa primarului şi a altor . O parte dintre persoanele fizice vizate au luat in spaţiu cetăţenii străini pentru a le face acte de identitate, în vederea obținerii pașaportului. Două percheziţii au loc în Bucureşti, în sectoarele 1 şi 3.

„Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) şi ofiţeri din cadrul IGPR – DIC au pus în executare în cursul zilei de astăzi, 25 noiembrie 2025, un număr de 17 mandate de percheziţie domiciliară la sediile unor instituţii publice şi la locuintele unor persoane fizice. Activităţile operative sunt realizate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals informatic de către funcţionari publici de pe raza judeţului Suceava, respectiv pentru uz de fals şi complicitate la fals informatic de către beneficiarii documentelor de identitate”, a transmis Parchetul ICCJ.

Rețea care falsifica documente de identitate

Aceste percheziții se derulează în cadrul unei anchete ce vizează destructurarea unei rețele care a obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea. Cercetările vizează mai mulți funcționari din cadrul unui serviciu de evidenţa populaţiei dar și pe primarul comunei Dumbrăveni.

Rețeaua facilita obținerea de documente de identitate românești pentru persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Moldova şi alte ţări din fostul URSS.

„Datele nereale se referă la certificate de cetăţenie falsificate şi la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu a locuit niciodată la adresa respectivă, totul cu scopul obţinerii de către beneficiar a unui act de identitate care face dovada identităţii, a cetăţeniei române şi, după caz, a domiciliului sau a reşedinţei în România”, susțin reprezentanții autorităților.

Beneficiarii au obţinut cărţi de identitate cu stabilirea domiciliului la imobile aparţinând unor cetăţeni români care nu erau titularii spaţiului. Adresele de domiciliu au fost identificate în clădiri improprii sau dezafectate. În unele situații, nu exista acordul proprietarilor acestor imobile. Practic funcționarii implicați întocmeau în fals declaraţiile de luare în spaţiu.