Zeci de percheziții într-un dosar penal care vizează acuzații de proxenetism, trafic de persoane şi spălarea banilor. Autoritățile au descins la prima oră a dimineții de joi, 2 octombrie în mai multe locații din Giurgiu, București și Ilfov.

Percheziții la traficanții de persoane

Polițiștii, sub coordonarea procurorilor , au descins la mai multe locații din municipiile Giurgiu şi Bucureşti, dar și în localități din judeţele Giurgiu şi Ilfov. Aceștia fac cercetări într-un dosar penal pentru săvârșirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, , spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului, după cum a anunțat IGPR.

„Astăzi, 2 octombrie 2025, poliţiştii Direcţiei de Combaterea a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului”, se arată într-un comunicat al .

Grupul la care au fost autorizate perchezițiile este format din peste 30 de membri. Aceștia se ocupau cu prostituția în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite. Câştigurile obţinute de membrii grupării au fost estimate la 3,5 milioane de euro. Ancheta vizează și un polițist.

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în judeţul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (formată din trei structuri însumând peste 30 de membri), în scopul obţinerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituţiei de către mai multe femei (concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane)”, a mai informat .

Detalii din ancheta poliției

Perchezițiile din acest dosar vor fi urmate de reținerea unor persoane și audierea acestora. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi asigurat transportul femeilor traficare, pe cale terestră sau aeriană, din România în țările în care se prostituau. Aici le închiriau apartamente și distribuiau, pe pagini online, anunţuri de prestare a serviciilor sexuale. De asemenea, membrii grupării le transportau pe femei la clienți.

Din activitatea infracțională, au precizat autoritățile, au fost obținute sume care au ajuns la aproximativ 3,5 milioane de euro. Banii erau încasați de membrii grupului infracţional și erau investiți în achiziţia de automobile de lux, imobile, dar și pentru finanțarea activității unor firme.

„Din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie, în scopul maximizării câştigurilor obţinute din exploatarea lor. De asemenea, membrii celor trei structuri ale grupului infracţional organizat ar fi identificat şi atras noi membri şi ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituţia, relaţionând constant cu acestea”, a precizat IGPR.

Percheziții la gruparea susținută de un polițist

Una dintre cele trei structuri care formau gruparea infracțională ar fi beneficiat, pentru o perioadă de timp, și de susținerea unui polițist. Potrivit actelor de urmărire penală, polițistul vizat, la rându-i de percheziții, ar fi încasat sume de bani, de la tinerele plasate pentru prostituție, pe care i-ar fi transmis membrilor grupării. De asemenea, polițistul ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne și a divulgat informaţii confidențiale membrilor grupării.

În aceste condiții, au fost puse în executare peste 30 de mandate de aducere. Audierile se vor desfășura la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

Aceste percheziții, ca și întreaga operațiune a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul brigăzilor de combaterea criminalităţii organizate Bucureşti şi Ploieşti, serviciilor de combaterea criminalităţii organizate Giurgiu şi Ilfov şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, a transmis Poliția Română.